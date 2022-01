Los veterinarios bañadores y peluqueros de perros y los de barro en las botas

Rafael Graña, ganadero –de ovinos y vacunos– y arrocero en Rocha, fue uno de los productores que salió al cruce del comunicado emitido por la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (Suvepa), gremial que este domingo cuestionó la movilización que ovinocultores molestos por la falta de soluciones a los ataques de perros a majadas realizaron el viernes en Montevideo, mostrando cuatro ovinos, dos de ellos muertos y otros dos heridos.

En su cuenta de Twitter, este lunes Graña expresó: "La sociedad de veterinarios bañadores y peluqueros de perros y gatos no representan a los veterinarios de barro en las botas", en referencia al comunicado de la Suvepa.

Tras las expresiones de la esa entidad que nuclea a un segmento de los veterinarios, cuestionando el proceder de los productores que llevaron a los ovinos al Centro de Montevideo, varios veterinarios y productores se pronunciaron en las redes sociales, algunos apoyando a la gremial y repudiando el accionar de los productores, otros solidarizándose con los mismos y exigiendo más acciones del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), tendientes a minimizar y en lo posible erradicar el que para muchos productores es el mayor problema que hay en los sistemas productivos ovinos en Uruguay.

En diálogo con El Observador, Graña resaltó que el ataque de perros es un problema serio que está implantado en el sector ganadero hace años y que necesita una urgente solución. Dijo que "no se le ha encontrado la vuelta".

Perros como hijos

"La castración (solución propuesta por el INBA junto con el chipeado de los perros para identificar a su tenedor responsable) puede achicar algo, pero la solución llevará años. Hay medidas que no son simpáticas y los políticos no van a tomar una medida que sea antipática. La mayoría de los votos están en las ciudades, donde en los últimos años se ha desarrollado una cultura de los perros en la que algunos los presentan como hijos, pero no se puede englobar a todos los perros", comentó.

Agregó que "los perros de Montevideo causan algunos perjuicios como mordeduras y accidentes, y los del campo otros, que hacen destrozos".

El productor enfatizó en que el tema no pasa por a quién le gustan más los perros, si a los habitantes de las ciudades o a los del campo, ya que en la ruralidad los perros son muchas veces los compañeros de los productores. La clave está en identificar que hay diferencias entre ambos, remarcó.

Así como hay perros y realidades diferentes, para Graña los veterinarios también tienen diferencias, dependiendo el ámbito en el que se desarrollan, por lo que no le parece correcto que profesionales que trabajan con pequeños animales saquen un comunicado acerca de animales de producción. "Son problemáticas diferentes y tenemos que tenerlo en cuenta", añadió.