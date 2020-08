Lote 21 remató con firmeza y logró buenos valores

El 155° remate por pantalla de Lote 21 contó con una muy buena demanda y suba de valores en gran parte de las categorías comercializadas.

El miércoles 5 de agosto el consorcio realizó una nueva subasta 100% virtual que contó, como siempre, con el apoyo financiero del Scotiabank.

Diego De María, presidente de Lote 21, comentó a El Observador que el mercado “estuvo muy activo”. Dijo que fue un remate muy ágil, en el que se colocó el 82% de la oferta global (5.500 vacunos) y donde la mayor parte de las categorías se valorizaron frente al remate del mes anterior.

El rematador hizo referencia a que se destacaron varias categorías. Por ejemplo, señaló que los terneros y terneras subieron un 17% frente al remate anterior y que, el resto de las categorías –sin ser las piezas de cría y el novillo de sobre año–aumentaron en el eje del 4%.

Además, comentó que los novillos de dos a tres subieron 7% y que las vacas de invernada lo hicieron en un 4%.

El 26 de agosto cierran las inscripciones para el 156° remate de Lote 21

En tanto, indicó que hacía tiempo que los terneros no cotizaban por encima de los US$ 3, y en esta venta los terneros de hasta 140 kilos tuvieron un precio máximo de US$ 3,08. “Son valores que hacía mucho tiempo no veíamos”, explicó.

Desde su punto de vista, el aumento corresponde a que el mercado del ganado gordo se valorizó prácticamente 15 centavos más que en la venta anterior. A su vez, mencionó que luego de las lluvias las comidas –los verdeos y praderas–respondieron de gran manera. “Si bien no es la realidad de todo el país, eso influyó al momento de comprar”, agregó.

Finalmente informó que la exportación de ganado en pie no operó, pero sí se hicieron negocios con algunos acopiadores. “Se notó la diferencia entre los terneros castrados y los enteros, en donde los primeros cotizaron entre 10 y 15 centavos más que los segundos”, concluyó.

El próximo remate de Lote 21 será el miércoles 9 de setiembre y el cierre de inscripciones será el próximo 26 de agosto.

Promedios

Precios en dólares, por kilo o por cabeza.