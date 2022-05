Luis Carballo estrenó El precio justo, junto a dos incorporaciones de Canal 4

El mismo día en el que su programa insignia, Algo contigo, cumplió once años al aire Luis Alberto Carballo estrenó la conducción de un nuevo programa en la pantalla de Canal 4: El precio Justo.

Pero el conductor no está solo al frente del programa. Lo acompañan el locutor Bruno Cetraro y la modelo y comunicadora Leticia Fernández Feijoo; quien ya había tenido una participación en Telenoche, el informativo de Canal 4. "Si la gente se divierte en casa como nosotros acá es un éxito", dijo Carballo en una nota con el noticiero.

"Feliz con este nuevo proyecto. Saliendo de la zona de confort y yendo por nuevos rumbos. Ya les digo que me vengo divirtiendo muchísimo y me encantaría contagiarles eso", escribió Fernández en su cuenta de Twitter cuando se dio a conocer la composición del equipo del programa.

Este lunes llega a nuestra pantalla el gran show de entretenimiento de las tardes, #ElPrecioJustoUY 🤑 El programa más divertido de la televisión con los juegos más originales 🙌

Te esperamos a las 17:30 hs 📺 pic.twitter.com/jKbkSNatcl — Canal 4 (@Canal4_UY) May 1, 2022

"La idea es que todas las tardes sean un goce, una diversión, y que en familia estemos nuevamente viendo un programa de entretenimiento todos juntos", sostuvo por su parte el locutor en la previa del estreno.

The Price is Right es una franquicia estadounidense creada por Bob Stewart en 1956, cuando se estrenó con la conducción de Bill Cullen en NBC. Desde entonces el programa ha sido adaptado alrededor del mundo en 35 países, desde España hasta Reino Unido, Chile, Indonesia, China o Portugal. Este lunes el famoso formato internacional estrenó su primer programa de industria nacional.

A las 17:30 Carballo entró por la puerta grande de una colorida escenografía inspirada en la clásica estética del formato de juegos, en el que una tribuna de posibles participantes que lo alentaban con porras, gorros y collares de cotillón también es protagonista. "La tribuna es una fiesta de fin año. Se vive un clima realmente muy lindo y muy alegre, porque todo el tiempo estamos jugando y el público participando tanto desde la tribuna como en la casa", destacó el conductor en la entrevista con la web de Telenoche.

Dos minutos después cuatro participantes de la tribuna pasaron a cotizar un producto. Este sería el juego más repetido de la tarde: cada participante debe adivinar "el precio justo" del artículo o al menos acercarse lo más posible al número exacto sin superarlo. Quienes adivinan tienen la oportunidad de pasar a competir en una variedad de juegos y desafíos que irán aumentando las ganancias a medida que van pasando las etapas, con la posibilidad de ganar premios en efectivo, electrodomésticos, órdenes de compra.

En tanto, su lugar en el panel de cotizaciones se reemplaza con otro de los espectadores de la platea que intentará adivinar el precio justo de un nuevo artículo para competir en un juego diferente.

Luego de la etapa de cotización llega la semifinal. Todos los participantes que jugaron con los conductores tienen que girar una rueda para llegar a jugar a "la vidriera". Los concursantes pasan uno a uno para darle vueltas a la rueda con el objetivo de detenerla en el número 100, o al menos ser la persona que más se acerque.

Se viene el imperdible estreno #ElPrecioJustoUy con este gran amigo de la casa: @LuisCarballo4 👏🏽🤑 Lo recibimos para conocer detalles del programa, cómo son los juegos, cuáles son los premios y mucho más. Miralo acá ⬇️ pic.twitter.com/IxEbu4x476 — Vamo' Arriba (@VamoArriba4) May 2, 2022

Estela fue la finalista del primer programa y debió calcular en 30 segundos el costo de los artículos de en "la vidriera" que hasta el momento se mantenía escondida en la escenografía –una cocina a súpergas, una jarra eléctrica y una batidora– con la única guía del conductor que sólo podía indicar se el precio era mayor o menor al que intentaba. Pero, esta vez, se fue con las manos vacías.

El precio justo se suma a una lista de formatos internacionales que el canal adaptó en los últimos meses, como Bake Off Uruguay, Los 8 Escalones, Sopa de Letras, PH Uruguay y próximamente Ahora Caigo. Pero a diferencia de los otros programas es una apuesta a la programación de la tarde, ya que se emite de lunes a viernes de 17:30 a 19:00.