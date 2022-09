Lula calificó a Bolsonaro de “genocida” y lo responsabilizó del asesinato de un seguidor del PT

El expresidente brasileño y candidato Luiz Inácio Lula da Silva responsabilizó a su rival en las elecciones del 2 de octubre, el actual mandatario Jair Bolsonaro, por la muerte de un simpatizante del Partido de los Trabajadores (PT) después de una discusión con un bolsonarista en el estado de Matto Grosso.

En un acto de campaña en el estado de San Pablo, Lula contó que intentó contactarse con la familia de Bendito Cardoso dos Santos, de 44 años, quien fue asesinado a cuchillazos y hachazos por Rafael Silva de Oliveira, de 22 años, en el contexto de una discusión política. "El PT tiene la obligación de saber lo necesario para ayudar a esta familia que fue víctima del genocida llamado Bolsonaro", dijo el expresidente, según el diario Folha de Sao Paulo.

El homicidio sucedió el miércoles pasado en una finca rural cercana a la ciudad de Confresa, en el centro-oeste de Brasil, en donde los dos hombres trabajaban juntos cortando leña cuando empezaron una violenta discusión sobre política. Según la Policía, Dos Santos golpeó a Oliveira en el rostro y luego tomó un cuchillo, pero el bolsonarista reaccionó, le quitó el arma blanca y se puso a perseguirlo.

Según el parte policial, Oliveira terminó apuñalando a su compañero en la espalda, el cuello y la cabeza, para luego dirigirse a una casilla cercana, de donde tomó un hacha con la que remató a su víctima con un corte en el cuello. Un caso que expuso nuevamente la violencia política que vive Brasil, luego que en julio un policía irrumpiera en una fiesta gritando consignas a favor de Bolsonaro y matara a tiros a un dirigente del PT en un club social de Foz de Iguazú, en el estado de Paraná.

Lula culpó esta semana a la "intolerancia" por el crimen de su seguidor, una noticia que dijo haber recibido "con mucha tristeza". "La intolerancia acabó con otra vida. Brasil no merece el odio que se instaló en este país; mis condolencias a la familia y amigos de Benedito", escribió el exmandatario en su cuenta de la red Twitter, en momentos en que la última encuesta Datafolha señala que obtendría en primera vuelta el 45% de los votos contra el 34% de Bolsonaro.

"La cantidad de dinero que está gastando, la cantidad de cosas que está intentando hacer por miedo a que ganemos. Quiero que sepa que puede dar todo el dinero del mundo, pero no comprará la conciencia de 215 millones de brasileños", señaló Lula con relación al actual mandatario durante el acto con la comunidad evangélica en San Gonzalo, en el municipio de Río de Janeiro, el segundo mitin que realiza en la ciudad carioca en el marco de la campaña.

El evento, convocado bajo la consigna “Evangélicos con Lula y Alckmin”, se desarrolló en el Centro Cultural Seven Music, con la presencia de unos 2.000 pastores y 6.000 fieles. Allí, el líder del PT afirmó estar “seguro” de haber llegado a donde llegó guiado “por la mano de Dios” y se pronunció a favor de un Estado que garantice la existencia de todas las corrientes religiosas.

“He aprendido que el Estado no debe tener religión, no debe tener iglesia; debe garantizar, sí, el funcionamiento de las iglesias”, afirmó Lula en una gesto hacia la numerosa y poderosa comunidad evangélica, que en su mayoría apoya la reelección de Bolsonaro.

“Hoy me reuní con evangélicos en San Gonzalo para discutir los problemas reales de Brasil. Agradezco la oportunidad de escuchar y conversar con tantos hombres, mujeres y jóvenes dispuestos a construir un país mejor, con más amor, respeto y cuidado”, escribió después del acto en su cuenta de Twitter. Además, publicó dos fotos: en una de las cuales aparece rezando y en otra de la mano de una joven que habla al micrófono, mientras se ve el microestadio repleto de gente.

En línea con afirmaciones anteriores, en las que criticó a los pastores y líderes evangélicos que afirman que de ganar las elecciones cerrará los templos, Lula enfatizó que “un ser humano normal miente, pero resulta inaceptable que un pastor hable en nombre de Dios y mienta. Nadie debe usar el nombre de Dios en vano”, remarcó, según la agencia Prensa Latina y la cadena Telesur. El líder del PT, sin embargo, evitó las cuestiones controversiales para el sector, aunque calificó como “fake news” la versión de que podría decidir el cierre de iglesias.

Desde el inicio de la campaña, Lula se ha esforzado por tender puentes hacia la numerosa feligresía evangelista. Por caso, la página oficial del PT asegura que mientras el partido fue gobierno, entre 2003 y 2016, la cantidad de evangélicos en el país creció 129 %, datos que el portal recoge del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y del Instituto Datafolha.

El sitio, además, recuerda que en diciembre de 2003, Lula sancionó la ley que permitió que las asociaciones religiosas pasaran a tener personería jurídica, lo que en la práctica significó que dejaran de ser clasificadas como simples entidades, al igual que los clubes de fútbol y otras organizaciones no religiosas. En septiembre de 2009, además, el entonces presidente firmó la ley que creó el Día Nacional de la Marcha para Jesús; y en septiembre de 2010 la que instituyó el 30 de noviembre como Día Nacional del Evangélico.

"Si hay un brasileño que no necesita probar que cree en Dios, ese brasileño soy yo. No habría llegado donde llegué si no fuese la mano de Dios guiando mis pasos", remarcó Lula, que se mostró seguro de que “desde allí arriba”, Dios le pedirá que “cuide de este pueblo". Un discurso que no solo apunta a conseguir el voto evangélico, sino también a posibilitar futuras negociaciones en el Congreso, en donde los evangélicos constituyen un poderosos bloque de 112 diputados sobre un total de 513.