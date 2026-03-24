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/ Mundo / INTENTO DE GOLPE

El Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria "temporal" para el expresidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro está condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022

24 de marzo de 2026 15:51 hs
Jair Bolsonaro junto a su hijo Flávio, candidato a la Presidencia de Brasil. Archivo

Jair Bolsonaro junto a su hijo Flávio, candidato a la Presidencia de Brasil. Archivo

Foto por MATEUS BONOMI / AFP

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa apenas por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

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Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital.

De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora".

Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable por su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del dirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

Con información de EFE

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