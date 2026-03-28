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Familia de Josema Giménez está "consternada" por el accidente e intentó "ponerse a disposición" de allegados la víctima, dijo Balbi

El abogado Alejandro Balbi se presentó como defensor del padre del futbolista este viernes ante Fiscalía

28 de marzo de 2026 15:02 hs
Archivo: Josema Giménez como capitán de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

Archivo: Josema Giménez como capitán de la selección de Uruguay en la Copa América 2024

El abogado penalista Alejandro Balbi asumió la defensa del padre de José María Giménez, quien este miércoles protagonizó un accidente con una moto y el conductor, de 51 años, murió.

Balbi dijo a El Observador desde Europa, a donde viajó por el partido amistoso de la selección, que este viernes su hermano Carlos Balbi entregó un escrito ante la fiscal del caso Cristina Falcomer para presentarse como defensor de José Enrique Giménez, de 69 años.

El penalista transmitió que la familia está consternada por lo sucedido, aunque entiende que el dolor no se compara con el de la familia del motociclista que perdió la vida.

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Agregó que desde hace unos días están intentando comunicarse con la familia para ponerse a disposición para lo que necesiten, pero no lo han conseguido.

Cómo Balbi estaba en Londres, estuvo con el futbolista de la selección y él le manifestó su intención de viajar a Uruguay y abandonar la fecha FIFA pero luego que comprendió que el caso demorará en resolverse, a la espera de las pericias, cámaras y de que se interrogue a testigos. Finalmente se quedó y jugó en el Estadio de Wembley.

Por ahora la carpeta de la investigación solo cuenta con el parte policial del accidente y la espirometría al padre de Giménez que no encontró alcohol en sangre.

Giménez llevaba a su nieto al liceo en la mañana, cuando al llegar a la esquina de República Argentina y Venecia colisionó con la moto.

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