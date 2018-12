Lunes negro para la bolsas que cerraron con fuertes pérdidas

Los tres principales índices de Wall Street cayeron más de 2% este lunes y el S&P 500 cerró en un mínimo en 14 meses, debido a la preocupación por una desaceleración del crecimiento económico antes de una decisión muy anticipada de tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 507,73 puntos, o un 2,11%, a 23.592,78 puntos, mientras que el índice S&P 500 cayó 54,12 puntos, o un 2,08%, a 2.545,83 unidades. El índice Nasdaq Composite bajó 156,93 puntos, o un 2,27%, a 6.753,73 unidades.

En tanto, la bolsa brasileña cayó más de 1% este lunes, presionada principalmente por las acciones de bancos y un escenario negativo en los mercados externos, donde prevaleció la cautela antes de la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El dólar cayó el lunes desde un máximo de 18 meses que tocó en la sesión anterior.

"Los inversores están cada vez más convencidos de que la Fed comenzará a preparar las condiciones para una pausa en el ciclo de alza de tasas", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Cambridge FX en Toronto. Las señales de una desaceleración mundial liderada por Europa y China, las preocupaciones por la guerra comercial y la moderada inflación de Estados Unidos han reducido las expectativas de alza de tasas para 2019.

La semana pasada, el dólar tuvo su mejor desempeño semanal desde septiembre y alcanzó máximos de 18 meses. El euro se debilitó después que el Banco Central Europeo recortó las previsiones de inflación y crecimiento y usó un tono cauto al hablar sobre las perspectivas para la economía mundial.

El índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a una canasta de divisas, cayó un 0,4% a 97,065. En tanto, el euro se fortaleció un 0,4% a 1,1358 dólares este lunes, pese a que la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, redujo su lectura de inflación de noviembre. La moneda única europea había caído a 1,1266 dólares la semana pasada. El yuan en los mercados internacionales, que ha caído significativamente en 2018, cotizó estable en 6,8971 dólares. Los inversores están esperando un discurso del presidente Xi Jinping este martes para conmemorar el 40 aniversario de la reforma y apertura del mercado. También se espera que China celebre esta semana su anual Conferencia Central de Trabajo Económico.

El petróleo también afectado

El petróleo cerró este lunes en Nueva York menos US$ 50 por primera vez desde octubre de 2017 derribado por temores sobre el crecimiento mundial y la consiguiente caída de la demanda.

El barril de WTI para entrega en enero perdió US$ 1,32 (2,6%) y terminó a US$ 49,88. En tanto, el barril de Brent del mar del Norte en los contratos a febrero bajó en Londres 67 centavos para cerrar en US$ 59,61. Ancap tiene una referencia para este crudo para el promedio julio-diciembre de US$ 75. Actualmente, las autoridades del Poder Ejecutivo y el ente se encuentran intercambiando números para ver qué porcentaje de ajuste se define para las tarifas que regirán desde enero próximo.

El precio operaba en leve alza pero comenzó a replegarse luego que las acciones de Wall Street abrieron en rojo, dijo Matt Smith, de ClipperData.

"En un mercado ya débil, toda señala de un enlentecimiento del crecimiento económico en los meses próximos, influye en las perspectivas de la demanda de crudo", indicó.

Los inversores temen los perjuicios de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el viernes pasado fueron afectados por el anuncio de una declinación del crecimiento de las ventas minoristas y de la producción industrial de China.