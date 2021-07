Lust insiste con que gobierno "trabaja" para UPM y enumeró vínculos de jerarcas con la empresa

El Senado copó este martes la agenda política con la interpelación a los ministros Daniel Salinas y Azucena Arbeleche. Pero en simultáneo, y a pocos pasos de allí, la Cámara de Diputados fue escenario de otro intenso debate, que si bien pasó desapercibido involucró a los cuatro socios principales de la coalición de gobierno.

El cruce se originó luego de que el diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) afirmara en una entrevista a fines de junio en Radio Universal que los partidos Nacional, Colorado e Independiente “trabajan para UPM” y apuntó a eventuales vinculaciones de sus integrantes con esa compañía.

Las consideraciones de Lust derivaron en que el Partido Independiente pidiera este martes considerar el tema como “asunto político” en la Cámara de Representantes.

El diputado Iván Posada sostuvo que los dichos de Lust podrían generar consecuencias para los legisladores de los partidos aludidos bajo el entendido que cualquier personas podría acusarlos de violar el artículo 124 de la Constitución.

Allí se establece que los senadores y diputados “no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten con organismos del Estado” o tramitar o dirigir ante ellos “asuntos de terceros”. La violación a esta norma implica la pérdida de su cargo. Un delito del que, por otra parte, también fue acusado Lust, al patrocinar como abogado y siendo diputado una acción de vecinos de varios departamentos contra el Ferrocarril Central.

“No se trata de una afirmación sin consecuencias” advirtió Posada, antes de dar cuenta de la “actuación” de su partido en torno a la inversión de UPM.

Más allá de la interpelación que el entonces senador Luis Lacalle Pou promovió en el período pasado, Posada reivindicó que su partido fue el único que emprendió una acción parlamentaria sobre el asunto: un pedido de informes sobre la decisión de pasar parte de los recursos del Fondo de Estabilización Energética para financiar las obras del ferrocarril que trasladará la producción de la planta que se construye sobre el río Negro.

“Rechazamos las afirmaciones de que el Partido Independiente trabaja para UPM”, puntualizó.

Posada consideró que el gobierno de Tabaré Vázquez debió haber mantenido una actitud de “espera” ante una inversión que “tarde o temprano iba a llegar” y así negociar de mejor forma.

Al aludir a lo que advirtió como algunos aspectos “perjudiciales” previstos en el contrato firmado en 2017, como lo relativo al Ferrocarril Central, el diputado afirmó que al gobierno de Lacalle Pou “no le corresponde otra actitud” que cumplir con lo que se firmó. “No tenía otra salida”, dijo.

Posada cuestionó a Lust por “dejar entrever una relación directa” de legisladores del oficialismo en la defensa de un interés particular. “No tenemos otro trabajo que defender los intereses de nuestra República. A ello nos debemos, no a ninguna empresa particular”, completó.

En su respuesta, Lust apeló a varios dichos populares para fundamentar su postura. “No venga a tasarme el campo con ojos de forastero. No es como usted dice, sino como yo lo veo”, sostuvo. Además reafirmó sus dichos y afirmó que el concepto de “trabajo” puede tener varias acepciones, que no implican necesariamente una remuneración.

“Es notorio que este gobierno trabaja para que UPM se instale”, dijo.

Por ejemplo, con la instalación “sin precedentes” de una oficina del Ministerio de Trabajo en la misma planta que, sin embargo, “no logró resolver un conflicto sindical que lleva diez días”.

Lust cuestionó al gobierno de Lacalle Pou por no apelar el artículo 7 del contrato, que según su visión le hubiera permitido detener la construcción de la fábrica ante un “hecho imprevisto” como la llegada de la pandemia.

También apuntó contra declaraciones del entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, que en diciembre del año pasado dijo en VTV Noticias que el gobierno estaba “trabajando” para para reducir la demora en las obras.

“Este gobierno continúa ejecutando el contrato porque cree que es lo mejor”, sostuvo. “Trabaja para que se concrete. Nosotros, en cambio, trabajamos para limitar la forestación. Uno no se debe avergonzar de nada cuando está convencido”, dijo.

Ante el planteo de Posada, el diputado apeló a otra frase: “El que tiene cola de paja solito le brotó el humo”.

“Yo defiendo un proyecto de país sin UPM, sin los US$ 4.600 millones que se van invertir, cuando en estos momentos el Frente Amplio le está echando en la cara a Arbeleche que no les da US$ 100 millones a la gente que está pasando hambre”, dijo.

Lust llamó además a “no olvidar” que el titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Faroppa, es “contratista de UPM”. Tampoco que el nuevo ministro, Fernando Mattos, es “ejecutivo de UPM” y que el actual titular de Transporte, José Luis Falero, es un “importante empresario camionero”.

"Desde 2016 a la fecha, ha sido integrante del consejo de administración de la Fundación UPM, dedicada a la mejora de las condiciones de vida de la población del medio rural", dice el curriculum de Mattos subido en la página de su cartera.

“Esa es la realidad, no acuso a nadie”, precisó. Mencionó también al director nacional de Medio Ambiente, Eduardo López. "Es de mi partido y ha dado todas las excepciones y habilitaciones ambientales”, dijo.

Sus dichos, concluyó, son una “simple constatación de hechos”. Lust apeló a una frase que le atribuyó al Mahatma Gandhi, en referencia a los ocupantes ingleses de la India. “No son malos, están equivocados”.

Vamos a dejar por acá

Mientras los legisladores del Frente Amplio eran espectadores de la discusión, desde el Partido Colorado, el diputado Ope Pasquet salió en defensa del ministro de Ganadería, para aclarar que Fernando Mattos integró en realidad la Fundación UPM, “una entidad benéfica que promueve donaciones y obras de interés social”.

Pasquet sostuvo que Mattos había renunciado a esa “posición honoraria” antes de ingresar al directorio del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en marzo de 2020.

“Nosotros trabajamos pero en fomento de la industria, la agricultura y el interés ciudadano, como mandata la Constitución”, precisó. “Cualquier otra insinuación es falsa y calumniosa”, agregó.

En el Partido Nacional, Rodrigo Goñi dejó constancia formal ante la Cámara del rechazo absoluto a las declaraciones de Lust. “En atención a las responsabilidades de gobierno, vamos de dejar por acá este debate”, sentenció.