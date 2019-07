Lustemberg sobre la vice: “No está en mis opciones en este momento”

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se reunió este mediodía con la diputada Cristina Lustemberg (PAR), en el marco de los encuentros que viene realizando para definir quién será la candidata a la vicepresidencia que lo acompañará en la fórmula del oficialismo.

Tras el encuentro, Lustemberg, cuyo nombre es uno de los que se considera para ese rol, dijo que no está entre sus "opciones en este momento" y que hay otras propuestas en discusión. "Yo estoy para sumar y construir hacia un cuarto gobierno de nuestra fuerza y trabajar desde abajo. Estoy conformando un sector y para ayudar a consolidar la unidad, a lograr consenso en todos los actores del sistema político. No hay nada que me desvele más que trabajar para que gane el FA", dijo en rueda de prensa.

La diputada, que antes fue subsecretaria de Salud Pública y directora del programa Uruguay Crece Contigo, dijo que no le correspondía a ella definir y destacó que la cantidad de votos que recibió Carolina Cosse la ubicaban como la principal candidata a completar la fórmula. "Obtuvo un importante apoyo de la fuerza política", reconoció, aunque señaló que Martínez tenía que ver otras opciones.

Martínez se reunirá esta martes también con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila; el ministro de Economía, Danilo Astori, líder del Frente Líber Seregni; el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y el hasta este domingo precandidato frenteamplista Mario Bergara.

Esta mañana, el ingeniero también se reunió con Carolina Cosse, quien dijo que sería "un honor" integrar la fórmula presidencial, aunque remarcó que eso lo tenía que definir Martínez. "Yo soy frenteamplista, siempre lo seré. Mi participación va a ser siempre apoyar a que el Frente Amplio gane. Tengo una gran responsabilidad. Hay 65 mil personas que votaron mi candidatura en una campaña del Frente Amplio unitaria y lo más importante es defender la unidad del Frente Amplio y el proyecto político", expresó.

Martínez, en tanto, dijo después de la reunión que todavía no había tomado la decisión, pero que la conversación con Cosse fue "a corazón abierto".

Este miércoles, el candidato se reunirá con la senadora Constanza Moreira, el líder del Nuevo Espacio Rafael Michelini y el diputado del Movimiento de Participación Popular, Alejandro "Pacha" Sánchez. El lunes estuvo en la residencia de Suárez con el presidente Tabaré Vázquez y más tarde fue hasta la chacra de Rincón del Cerro para dialogar con José Mujica.