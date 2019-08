Macri busca alejar el fantasma del default tras medidas de emergencia

El equipo de Mauricio Macri quiere evitar que las medidas de ayer se relacionen con un “default”. Así lo comentó un funcionario, tras la reunión de Gabinete que encabezó Macri con sus ministros y referentes en el Congreso como Emilio Monzó, Mario Negri, Luis Naidenoff y Federico Pinedo.

El Presidente apeló este jueves otra vez a la “responsabilidad” de la oposición para mantener la estabilidad hasta las elecciones del 27 de octubre.

“Faltan 59 días”, precisó el mandatario en la empresa Tandanor. Luego encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada que duró al menos 90 minutos, más de lo que se suelen extender.

Allí participaron los ministros y referentes del oficialismo en el Congreso. El protagonista fue el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que explicó las medidas del miércoles por las que extenderá el vencimiento de pagos de Letras entre tres y seis meses a estas entidades y a las empresas. Tras el encuentro, un funcionario quiso dejar en claro que el reperfilamiento que propuso el gobierno “no es un default”. Esta es una lectura que están haciendo ciertos analistas del mercado y que enarbolan también desde la oposición.

El ministro fue el último en retirarse del encuentro, junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Por la tarde, el referente de Hacienda se reuniría con el ex ministro de Economía y actual candidato a senador por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau.

El gobierno necesita un consenso político para las medidas que anunció este miércoles, tanto del oficialismo como de la oposición. De ahí, que haya decidido enviar al Congreso un proyecto para “reperfilar” el vencimiento de la deuda con el FMI. La preocupación que queda es cuándo desembolsará el Fondo los US$ 5.400 millones, lo que por el momento parece estar en Stand-By.

El dólar subió, pero luego se calmó

El día después de los anuncios sobre reperfilamiento de deuda, el dólar borró la suba inicial de casi 2 pesos argentinos. En las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró estable este jueves, a 60 pesos argentinos, mientras que en el mercado mayorista la divisa terminó debajo de los niveles del miércoles, a 57,90, con un descenso de 30 centavos.

El peso argentino se apreció 0,24% y cortó con una racha de seis ruedas consecutivas en alza en el segmento mayorista. Operadores aseguraron que la estrategia oficial incluyó intervenciones con ventas en el mercado de futuros en los plazos más cortos, a lo que se sumaron ventas de "bancos amigos".

Recién después del mediodía, cuando el valor de billete comenzó a recalentarse en el mercado mayorista, el Banco Central salió a subastar reservas. Lo hizo en cuatro bloques de US$ 300 millones cada unos en los que colocó US$ 78 millones, US$ 106 millones, US$ 34 millones y US$ 5 millones respectivamente. Así totalizó US$ 223 millones, que se suman a los US$ 367 millones que colocó la entidad que dirige Guido Sandleris el miércoles y los US$ 302 millones del martes, lo que representan US$ 892 millones en lo que va de la semana y US$ 1.651 en intervenciones desde las PASO.

No se efectuaron sin embargo las habituales ventas por US$ 60 millones, en dos tramos de US$ 30 millones, que realiza el BCRA cada día por cuenta y orden del Tesoro. Otro dato no menor es que la entidad convalidó una suba en la tasa de Leliq, que quedó por encima del 75%, techo virtual que colocó al instrumento después de las PASO. La tasa promedio total del día fue del 78,20%.

"Modificaron el techo virtual que tenía la Leliq sin anunciarlo. Creo que es un poco lo que hizo que el dólar aflojara. Igual como está todo ya no hay techo que valga", señaló Leonardo Svirsky en diálogo con El Cronista.

El Cronista-RIPE