Macri y Fernández: de la negación al diálogo forzado

El diálogo entre el presidente argentino Mauricio Macri, y el candidato a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, comenzó luego de una llamada que le hizo el mandatario a Fernández, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias argentinas.

Según publicó en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario tuvo una conversación telefónica "buena y larga” con Fernández, en la que el compañero de fórmula de Cristina Kirchner se "comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos".

Además, Macri agregó que el candidato por el Frente de Todos "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder". Por último, el mandatario explicó que quedaron en "mantener una línea abierta directa entre los dos".

Según informó Clarín, antes de la charla Fernández explicó que si Macri lo llamaba era porque lo necesitaba a él, “es porque dice 'solo no puedo'”, pero “yo necesito que él gobierne", agregó el candidato. “Ni siquiera gané la primera vuelta, solo soy candidato tras las elecciones primarias”, agregó. Sin embargo, Fernández dijo a Clarín que a Macri "hay que ayudarlo a ser presidente”, pero agregó que necesita que él gobierne. “Macri tiene que terminar su mandato", agregó.

El medio argentino explicó que tras el intercambio de chats entre el mandatario y el candidato peronista en el búnker del Frente de Todos primaba la preocupación, según dijo Fernández. Y volvió a insistir: "Yo necesito que él gobierne y termine su mandato".

Horas antes, el jefe de Estado argentino había dado un mensaje desde la Quinta de Olivos en la que convocó a todos los candidatos porque quiere reunirse con ellos. Allí aseguró que "el diálogo es el único camino". Además, explicó que ya había hablado con algunos candidatos, pero que iba a insistir con los que hasta el momento no había podido contactarse. “Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado", dijo Macri.

Al igual que en la conferencia de prensa del lunes, luego de la derrota de las elecciones primarias, Macri evitó nombrar específicamente a Fernández. “Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia", agregó.

Macri anunció en su discurso una serie de medidas económicas para llevar "alivio a 17 millones de personas y sus familias" y a todas las pymes. Agregó que habrá un bono extra para los trabajadores privados y otro de 5.000 pesos para los estatales. Además, se modificará el mínimo no imponible de Ganancias y se congelará el precio de las naftas por 90 días. Los trabajadores en régimen de dependencia ganarán 2.000 pesos extras entre setiembre y octubre. El Estado se hará cargo de los aportes personales.

Dedicó buena parte de su corto discurso a explicar su reacción del lunes en la conferencia, que fue duramente criticada y pidió disculpas por haber responsabilizado a los que no lo votaron de la suba del dólar y la caída de la economía de Argentina. Y afirmó: "Muchos argentinos, después de un año y medio muy duro, dijeron ‘no puedo más’. Sintieron que lo que les pedí fue muy difícil, como trepar el Aconcagua. Y hoy están cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en una cosa imposible para muchos". "Entiendo su enojo, su cansancio, solo les digo que no pongamos en duda el trabajo que hicimos juntos, porque es mucho, y hay demasiado en juego", terminó.

Antes de esta charla, Fernández había rechazado la posibilidad de reunirse con Macri. "No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces, ¿a la Argentina qué opción le queda si todos pensamos lo mismo? Yo no pienso como el Presidente, que tardíamente tomó estas decisiones sin medir consecuencias fiscales y en los mercados", explicó el candidato.

Sin embargo, desde la Casa Rosada explicaron que Macri intentó comunicarse con Fernández a través de Whatsapp y le pidió hablar “porque eso le hace muy bien al país", pero que el kichernista le clavó el visto. "Me envió un WhatsApp, ahora le voy a contestar, no pude hacerlo antes porque estaba en la facultad (de derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como profesor) y después estaba manejando. Yo estoy encantado de hablar con el presidente", dijo Fernández al medio argentino A24. “Lo único que le pido al presidente es que sea presidente y no candidato. Lo único que quiero es ver tranquilidad y ayudar al presidente a que él esté tranquilo”, agregó. Fernández también había dicho que se reuniría con Macri solo “si tiene sentido”, además agregó que no cree que el mandatario necesite de su ayuda, y que ahora no puede ayudarlo en nada.

A pesar de que en un principio ninguna de las dos partes tenía la intención de mantener un diálogo, el candidato por el Frente de Todos aceptó el llamado de la Casa Rosada.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), partido político que integra la coalición Juntos por el Cambio, habían enviado llamados de atención a sus aliados, con la intención de que se den “señales políticas” además de diálogo entre ambas partes por la posibilidad de un cogobierno. “Debe de haber diálogo político porque en el medio está la gente", había dicho Mario Negri, el jefe del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos.