Madres y Familiares sobre actas: "Lo más grave es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares"

El colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia de prensa este viernes, luego de que la organización accediera a las actas de un Tribunal de Honor de 2006 que detalla declaraciones del excoronel Gilberto Vázquez.

El documento revela que Vázquez admitió que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay.

“Una cosa grave es lo que dicen los militares. Pero más grave aún es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares cuando las tienen. Los generales, en los Tribunales de Honor, no solo oyen esas cosas sino que tratan de evitar que consten en actas. No repreguntan”, dijo Ignacio Errandonea, integrante de la agrupación.

Errandonea consideró que las actas permiten “constatar las Fuerzas Armadas que tenemos hoy” y que es “muy grave porque tenemos un excomandante en jefe que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura”, en referencia al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Los miembros del colectivo aprovecharon la oportunidad para pedir el desafuero de Manini Ríos, por no haber denunciado a sus superiores la confesión de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor.

Camilo dos Santos

“El Parlamento debe levantar sus fueros. Han adelantado su posición los parlamentarios del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, supongo. Creemos que es fundamental, que con su desafuero se está votando el lugar que tiene la impunidad de estas denuncias y el Poder Judicial en esta democracia de hoy”, dijo Elena Zaffaroni, integrante del grupo.

Pedido de acceso a la información

El colectivo explicó que el pedido de acceso a la información que solicitó al Ministerio de Defensa fue motivado a raíz de la información que se divulgó “el año pasado de los Tribunales de Honor”.

"El año pasado pedimos información sobre todo esto. No pedimos el Tribunal de Honor de Vázquez porque para nosotros era administrativo. Pedimos el resto y al final del período nos dijeron que para obtenerlos teníamos que hacer un pedido de acceso a la información. Los tiempos no daban, porque iba a cambiar el gobierno, entonces preferimos solicitárselo a este gobierno. Y releyendo, (...) dijimos ‘ya que estos hablan así en el Tribunal de Honor vamos a pedir el de Vázquez’'', explicó Errandonea.

Errandonea comentó que el Ministerio de Defensa entregó “una parte” de las actas del Tribunal de Honor de Vázquez y que lo que resta de los documentos será entregado y difundido la próxima semana.

El colectivo no toma esta entrega de información como “una señal de compromiso real de búsqueda de los detenidos desaparecidos” de parte del gobierno, sino que creen que se está cumpliendo con "una ley que deben cumplir todos”.

“Para reforzar esa señal, en este momento, una señal política es el desafuero de Manini. Y muchas más: una investigación más a fondo, exigir todos los archivos, abrir. Muchas cosas se han ido abriendo lentamente”, agregó Zaffaroni.