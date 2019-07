Maduro: “Son unos estúpidos los que me dicen dictador”

El líder venezolano Nicolás Maduro cerró este domingo el XXV Encuentro del Foro de San Pablo que tiene lugar en Caracas, donde pronunció un extenso discurso y fue crítico con quienes se refieren a su gobierno como una dictadura.

“Hay gente que cede, que le da miedo tomarse una foto con Venezuela porque Maduro es un dictador y dicen: ´Maduro es un dictador’. Y repiten las mentiras de Donald Trump. No es una ofensa a mí. Será la dictadura del proletariado que instalamos y no me he dado cuenta”, afirmó.

(…) A mi me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Me resbala. Es una ofensa al pueblo de Venezuela. Y el pueblo merece ser defendido porque el pueblo no aceptaría jamás una dictadura. Es un pueblo de práctica democrática y valores rebeldes”, señaló.

El expresidente José Mujica y el candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijeron en las últimas horas que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro es una dictadura, una definición política a la que el Poder Ejecutivo y la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio se han resistido a catalogar.

"Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura", sostuvo el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) a la salida de un encuentro entre militantes de su sector este sábado, según recogió el programa970 Noticias de Radio Universal. Allí también estuvieron presentes la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado Alejandro Sánchez.

También el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori se pronunció en el mismo sentido días atrás. "A mi no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", dijo Astori.

Maduro dijo que su país es víctima de una campaña “brutal de manipulación”, mentiras y noticias falsas desde hace años, que remonta a la época de Hugo Chávez. Y añadió que lo nuevo “es la intensidad de las mentiras que se dicen” y “la continuidad de la campaña” que se hace en el mundo y en todos los países de América Latina, sin excepciones.

“El tema Venezuela pasó a ser un tema doméstico en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia. (…) Se habla del dictador Maduro. ¿Por qué? ¿Quién dirige esta multimillonaria y brutal campaña contra Venezuela? ¿Por qué lo hacen?”, se preguntó Maduro.

También dijo que Michelle Bachelet le “metió una puñalada” al país. “Terminó un monstruo de informe lleno de mentiras y falsedades. (…) Ahora hay que hablarle en inglés porque ella piensa en inglés”, afirmó.

Esto en referencia al informe redactado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que denuncia una grave crisis humanitaria y advierte por una proporción "sorprendentemente elevada" de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.