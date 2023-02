Malestar entre reservistas del ejército israelí por el proyecto de reforma del Poder Judicial

Según informó el sitio de noticias Walla, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Alevi observa con gran preocupación las voces crecientes entre reservistas de alto rango del ejercito que postulan no presentarse al servicio activo en protesta por el plan del gobierno israelí de reformar el poder judicial.

Después de que al menos 250 oficiales de la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia Militar firmaron una petición pública sobre el tema en los últimos días, Walla informó que Halevi teme que la controversia actual afecte la motivación a largo plazo de los jóvenes israelíes para unirse al ejército.

“En este punto, no hemos encontrado una negativa real a llegar para el servicio de reserva, pero definitivamente estamos preocupados por el discurso”, dijo el medio citando a un alto funcionario no identificado.

“¿Cómo lidiamos con esta atmósfera? Hablamos de ello, no lo ignoramos. Explicamos que hay espacio para el desacuerdo, pero no en las filas de las fuerzas armadas”, expresó el funcionario.

En la carta abierta, los reservistas pidieron al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que detuviera la legislación judicial propuesta de inmediato y llegara a un consenso, o se arriesgaría a “la eliminación de la democracia israelí”.

Los peticionantes se unen así a grupos de pilotos, tanqueros, submarinistas, marineros y otras fuerzas especiales que han escrito cartas similares en las últimas semanas.

Algunos de los oficiales que firmaron la petición también dieron entrevistas individuales a los medios, incluidos los dos reservistas que iniciaron la carta, asumiendo que obtendría varias docenas de firmas como máximo.

El Mayor “Aleph”, identificado solamente por su rango y la primera letra de su nombre le dijo al sitio de noticias Ynet que “esta mañana eran 250 y es imposible caracterizar el perfil de los firmantes”. Indicó también que “no tengo idea quiénes de ellos son de derecha o de izquierda, quién vive en la ciudad y quién en un kibutz”.

Dijo que muchos otros se habrían sumado si no tuvieran miedo de la supuesta “máquina venenosa” del primer ministro, ya que los políticos rivales y críticos han identificado ya fuertes campañas por parte de los leales al primer ministro contra cualquiera que lo critique.

“Aleph” está convencido de que la carta está generando una “marea” a la que seguramente se unirán más pilotos, la brigada Nahal, el Mossad, policías. “Nuestra carta crea una gran marea porque todos entienden que se unirán más: pilotos, la Brigada Nahal, el Mossad, policías.

El Mayor Aleph inició la carta junto con el Mayor “Resh”, ambos sirvieron durante 14 años en una división de élite y luego sirvieron unos 15 años como reservistas.

El Mayor “Resh” le dijo a Ynet que “no creíamos que la iniciativa tuviera éxito, no estamos haciendo cálculos sobre el impacto que tendrá esto. Simplemente creemos que hay situaciones en las que hay que luchar —conforme a la ley y no con las armas, por supuesto— porque los que callan ante esta locura son unos irresponsables”.

Otro oficial, llamado teniente coronel Aleph, le dijo a Ynet que “el sistema de justicia tiene equilibrio, y si desaparece, la antorcha se apagará y todos los oficiales, pilotos y soldados de combate estarán expuestos a demandas en el tribunal de La Haya”.

Dijo que quería una “detención completa del proceso legislativo hasta que haya diálogo”. De lo contrario, “ los hijos del líder del partido Shas, Aryeh] Deri y el ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, manejarán la División de Operaciones Especiales y la Armada”.

Los firmantes incluyeron tenientes coroneles, coroneles, generales de brigada y un general de división, entre decenas de oficiales subalternos y sargentos.

“Nosotros, los abajo firmantes, hemos servido con gran orgullo en funciones clave complejas durante años, de forma voluntaria, en la División de Operaciones Especiales de las FDI, que es una de las unidades más sensibles en el sistema de seguridad del Estado de Israel”, se afirma en la carta.

En la misiva pública también declaran que “si continúa la legislación que pretende convertir el sistema judicial en una rama política y no independiente del gobierno, es decir, el borrado de la democracia israelí, y si no se alcanza un amplio consenso sobre el tema, no seguiremos ofreciéndonos para servicio de reserva en la División de Operaciones Especiales”.

Gran parte de la información concerniente a la actividad de la División de Operaciones Especiales está clasificada, sin embargo, se sabe que lleva a cabo operaciones encubiertas de recopilación de inteligencia en territorio enemigo, como la fallida operación nocturna en la Franja de Gaza en noviembre de 2018.

En su discurso en la ceremonia de graduación de cadetes de la Escuela de Oficiales Bahad 1, Halevi pidió a los manifestantes reservistas que dejen la controversia sobre la reforma judicial fuera del ejército y “ponerse el uniforme, dejar la controversia afuera e ir a la misión hombro con hombro”.

El diario Haaretz dijo este viernes que ya había "algunas primeras señales" sobre reservistas que se negaban a presentarse al servicio, especialmente entre los pilotos y las tripulaciones aéreas de la Fuerza Aérea de Israel.

Según el periódico, hay un interés creciente en la posibilidad de negarse a servir, o de 'rechazo gris' (evitar misiones o no realizar algunas de ellas) en protesta por los últimos acontecimientos políticos”.

Las amplias reformas, que se están impulsando a través de la Knesset en las últimas semanas, incluyen que el gobierno se otorgue control total sobre el nombramiento de jueces, incluido el Tribunal Superior; casi eliminando la capacidad del Tribunal Superior para revisar y anular la legislación y permitir que los políticos nombren y despidan a sus propios asesores legales.

Los críticos dicen que el plan socavará profundamente el carácter democrático de Israel al trastornar su sistema de controles y equilibrios, otorgando casi todo el poder al Ejecutivo, dejando sin protección los derechos individuales y las minorías.

El plan ha generado intensas críticas y advertencias de destacados expertos financieros y legales, así como protestas semanales y peticiones públicas de varios funcionarios, profesionales y empresas privadas.