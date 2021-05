Manini Ríos sobre su posteo de las abejas: "Tengo todo el derecho del mundo de hacer el tuit que se me antoje homenajeando a quien se me antoje"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este lunes a su tuit en el que homenajeó a las abejas el 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio que recuerda a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. "Tengo todo el derecho del mundo de hacer el tuit que se me antoje homenajenando a quien se me antoje. No me puse a pensar en la psicopatía que hay, histérica, de que iban a tomarlo como una provocación", aseguró en declaraciones al programa Punto de Encuentro de radio Universal.

El día de la Marcha del Silencio, el legislador no hizo referencia al tema en las redes sociales sino que realizó un posteo sobre la importancia de las abejas. “En el Día Mundial de las Abejas, cuya función de polinización es esencial para el desarrollo de tantas especies vegetales, saludamos a los apicultores de nuestro país que con tanto sacrificio llevan adelante su noble actividad...". Ese tuit le valió críticas de dirigentes de la oposición e incluso de Santiago Gutiérrez Silva, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, legislador asesinado el 20 de mayo de 1976. En el Día Mundial de las Abejas, cuya función de polinización es esencial para el desarrollo de tantas especies vegetales, saludamos a los apicultores de nuestro país que con tanto sacrificio llevan adelante su noble actividad... pic.twitter.com/S7GwtQsO3V — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) May 20, 2021 Manini dijo que el tuit provocó indignación porque hay personas que "están en un estado de sensibilidad enfermiza que no corresponde". "Personalmente, hice lo que tenía que hacer ese día. ¿Cómo voy a querer provocar? Si fuera el día de los criadores de pollos hubiera hecho exactamente lo mismo", aseguró. Leé también Manini eligió recordar el Día Mundial de las Abejas y nieto de Gutiérrez Ruiz le salió al cruce El legislador recordó que ese día hizo declaraciones en la mañana de radio Universal "con la seriedad con la que se tiene que atender un día de recuerdo como el 20 de mayo y que es una fecha de reflexión, que recordaba hechos lamentables, que nunca más deberían reproducirse" y que también concurrió al homenaje realizado en el Parlamento a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. "Fui de los pocos legisladores que estuvo en ese homenaje", afirmó. "Creemos que hay que aprender de ese pasado para que nunca más ocurran cosas como las que hoy se recuerdan. Y como otras que llevaron a que en un mes de abril del año 72, el Parlamento democrático declarara que Uruguay estaba en guerra. Un parlamento por dos tercios de sus votos, donde se encontraba, entre los que votaron, Wilson Ferreira Aldunate y tantos otros. Votó que el país estaba en guerra. Y en ese momento, 14 o 15 de abril del año 72, todavía los militares no habían participado, no eran protagonistas. Los protagonistas fueron otros y se llegó al estado de guerra. Y después pasaron todas las cosas que pasaron, tristes y lamentables, que hoy se recuerdan. Yo lo que creo es que hoy es una jornada de reflexión donde todos tenemos que pensar que nunca más se deben de vivir aquellos capítulos”, había señalado Manini Ríos ese 20 de mayo a radio Universal. Leé también Member Otro año de silencio: gobierno reivindica transparencia, mientras familiares reclaman avances Consultado por si no podía haber enviado el mensaje en otro horario y no a las 16:41, cuando la hora de la marcha se iba acercando, Manini dijo que la reacción histérica "iba a ser la misma". "No iba a cambiar nada. Acá hay una dictadura de pensamiento, hay que seguir la corriente y, si no, sos un provocador, un extremista. Porque acá hay gente que ya no acepta que otro no coincida 100% con su forma de pensar o proceder. No me arrepentí para nada. Yo mandé un saludo y punto". aseguró.