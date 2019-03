Marcel Keoroglian sobre el jurado: "Ni los presioné, ni los conozco"

Tras haber sido acusado por la Intendencia de Montevideo (IMM) como autor de agresiones verbales hacia el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, Marcel Keoroglian hizo su descargo en el programa radial Doble Click de DelSol este lunes.

Este fin de semana se divulgó –a través de la cuenta de Twitter de Carnaval del Futuro– una carta formal que la IMM dirigió a Daecpu donde señala que los integrantes de la murga Doña Bastarda presionaron y agredieron al “jurado en general y al Gerente de Festejos y Espectáculos en particular”, y específicamente se nombra al comunicador y cupletero de la murga como uno de los responsables.

Todo derivó de un audio que se viralizó donde se escucha a Keoroglian gritando: “Están arruinando el carnaval por un puestito político en la intendencia”, en el momento posterior a los fallos de la Liguilla –etapa a la que Doña Bastarda no pasó–.

Según el murguista sus gritos fueron “al viento” porque el jurado estaba a unos 80 o 90 metros de donde estaba él.

“En ningún momento presioné al jurado, ni los conozco, ni sé quiénes son, ni presioné una autoridad ni nada”, afirmó Keoroglian que dijo a Doble Click que él fue el único a quien nombró la IMM en su comunicado porque sale en la televisión. “Hubo mucha otra gente que gritó”, declaró.

Por la bronca que tenían tras los resultados de los fallos otros integrantes de la murga y de la hinchada gritaron cosas como “nos dejaron afuera”, "nos robaron”. Así lo relató Keoroglian.

.Acusan con nombre propio para no reconocer que todo el mundo les gritaba lo mismo. — Marcel Keoroglian (@MarcelKeoroglin) 3 de marzo de 2019

La disconformidad inicial de la murga surgió a raíz del descuento de 72 puntos que el jurado le realizó por haberse excedido del tiempo permitido para utilizar la guitarra. Desde Doña Bastarda sostuvieron que esa regla no estaba entre las que inicialmente divulgó la comuna desde su sitio web. Y, si bien desde la intendencia reconocieron que se trató de un error involuntario alegaron que la murga accedió al reglamento completo tiempo antes de que comenzara el concurso.

"La murga quedó fuera de la liguilla por 82 puntos que le sacaron que corresponden a la utilización de la guitarra en la actuación, y hay un reglamento que estipula que se puede usar 15 minutos, cuando la murga usó 17. Se pasó del tiempo de uso. Ahora, la murga, en buena fe, cuando analizó si estábamos dentro de los tiempos para usar el instrumento, fue y consultó e imprimió el reglamento que la intendencia tenía colgado en su página oficial, donde no aparecía en ningún momento esa cláusula", explico al respecto Keoroglian.

Por otro lado el cupletero dijo: "La guitarra, en lo personal, no la usaría ni un minuto en una murga porque no me gusta, pero no es la murga que yo saco para decir lo que me gusta o no, pero los gurises se basaron en un reglamento incompleto que la IMM subió", dijo.

Tras la consulta de Doña Bastarda (posterior a la sanción) "la intendencia cambió el reglamento inmediatamente y subió uno correcto, ni se habían dado cuenta hasta ese momento", contó Keoroglian. "Los común es que cuando pasás 10 kilómetros te ponen una multa, cuando cometés un delito vas preso. Pero en los políticos no, porque está el cargo de ellos en juego, se cubren entre ellos y terminás pagando los platos rotos vos. Por eso digo 'por un puestito en la intendencia', porque capaz que reconocer el error hubiera sido perder un cargo", dijo el murguista.

Con más de tres décadas de experiencia en carnaval, Keoroglian confesó: "Estoy sin dormir porque es un escrache público, que es una mentira (...) Grité solamente eso, alguien lo grabó y el escrache viene con mi nombre, ¿porqué?, porque salgo en la tele".

En tanto, desde la IMM se manifestó a El Observador que no se darán declaraciones a la prensa al respecto dado que la carta fue dirigida expresamente hacia Daecpu.