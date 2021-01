Marcelo Lemus, el médico argentino que renunció por temor a morir de coronavirus

En momentos en los que Argentina atraviesa semanas complicadas por la nueva ola de la pandemia, el testimonio de un médico de 64 años, Marcelo Lemus, apuntó contra los "irresponsables" que le restan importancia al coronavirus y resaltó los "riesgos" que eso conlleva para él y sus colegas.

Médico desde hace 40 años y cansado de que la gente se siga juntando y desconozca lo "grave y serio" de la enfermedad, el especialista anunció que renunciaba al Hospital San José, en Entre Ríos, mientras cumplía su tarea en una guardia. En un video difundido en Twitter, el profesional dijo que la situación sanitaria terminará "mucho peor" si la población de su país no comprende que debe tomar cuidados.

Sobre las 15 horas, Lemus explicó que estaba desde las 8 de la mañana de ese día trabajando y que, desde entonces, había visualizado a 12 pacientes con signos de coronavirus, además de otras urgencias médicas. Fue entonces que, por su cansancio al observar el comportamiento de las personas, le comunicó su decisión de no continuar al director del hospital.

Lo que ahora analiza como un "lío", entiende que, a este ritmo, terminará en un "caos" si los jóvenes y adolescentes no se cuidan. "La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de los tantos, y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes e irresponsables que no saben que esto es grave y serio. Han muertos cantidad de médicos, enfermeras, mucamas y personal relacionado con la salud por dar todo para que dejen de cuidarse en el peor momento", advirtió.

Lemus, quien mencionó que el gobierno debió volver a restringir las actividades, también criticó a las autoridades por confrontar la pandemia con "irresponsabilidad". A su parecer, los jerarcas "no saben qué hacer" con el funcionamiento del virus y en esas condiciones cree que no puede trabajar más.

"Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. No me voy a quedar callado y ser cómplice de este desastre", resumió.