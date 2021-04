Marcelo Moizo: “En la UAM estamos mejor, pero hay varios detalles para ajustar”

A poco más de un mes del estreno de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ¿cómo se sienten allí los operadores que son socios de la Cámara Frutícola Uruguaya (CFU)?

En la UAM, como en toda casa nueva, estamos mejor, pero hay varios detalles para ajustar.

¿En qué aspectos entienden que están de mejor modo?

En una casa nueva uno siempre se encuentra más cómodo. Eso es positivo para los operadores, el personal de carga y descarga –los changadores– y el personal de administración, que somos básicamente los mismos del anterior mercado.

Es un parque de última generación, con bondades que reconocemos y valoramos, lo que no quita que haya un conjunto de viejas costumbres que tenemos que ir adaptando, por ejemplo acá una gran diferencia la tenemos en los muelles de descarga para operadores y carga para compradores.

Otra ventaja es que este parque presenta mayor seguridad, no olvidemos que el viejo mercado tenía 11 puntos de acceso y acá hay un solo portón de entrada y salida, lo que permite además para la administración un mejor control del funcionamiento general y obtener datos estadísticos de ingresos precisos, cuando en el otro mercado eran aproximados.

La UAM no solo incluye el alma de este negocio, que es la comercialización de frutas y hortalizas, anexa un Mercado Polivalente que de a poco se viene desarrollando y tiene rubros que ya estaban en el otro mercado, como huevos y raciones, especias, mayoristas para supermercados, había ferretería y una sucursal del BROU, pero agrega varias actividades. También se sumó una zona de actividades logísticas para operadores que se dedican a distribución por ejemplo a hoteles y supermercados y otros que abastecen al Estado, por ejemplo a escuelas, hospitales y el Ejército. También se agrega una zona de actividades complementarias donde empresas vinculadas o no a lo nuestro desarrollan su infraestructura y actividad.

¿Y qué habría que corregir?

Tuvimos hace unos días una reunión con el directorio provisorio, con Daniel Garín y Alfredo Pérez, donde presentamos como CFU una lista de aspectos que consideramos deberían corregirse a corto plazo para un mejor funcionamiento.

Hay que corregir la velocidad a la que circulan algunos carros, es un tema de educación y conciencia, en el otro mercado era común que un carro avanzara al grito de “¡ojo que voy!” y la gente se apartara. Todos estamos apurados, pero eso hay que corregirlo porque la seguridad es fundamental.

Otro elemento es el uso de los muelles y andenes de carga y descarga, vemos una acumulación de vehículos en las naves B y D, con menos en las A y E, donde se encuentran sobre todo operadores que son pequeños y medianos productores. La idea es lograr una paridad, que los compradores no se amontonen en primera, segunda y hasta tercera fila de espera en una nave cuando en otras naves a la vez no hay compradores.

Es vox populi entre los compradores que acá hay que caminar más, y no es así, en el otro mercado considerando todas las calles internas había que caminar más para recorrerlo todo y acá cada nave tiene 200 metros, así que caminando 800 metros uno ve toda la mercadería. Sí hay que ver cómo cambiar que el comprador está apuntando a abastecerse en un entorno reducido, caminando lo menos posible, lo que beneficia a unos y afecta a otros; queremos promover un equilibrio.

Otro tema es la configuración del nuevo espacio, que afecta su aprovechamiento y uso. En el viejo mercado a un puesto de igual espacio se le daba más aprovechamiento, está comprobado. Un puesto de 70 m2 de antes con un frente de 5 metros de ancho y 14 de largo te da más posibilidades que uno que acá tiene 3,75 metros de frente por 19 de largo. El operador que trabaja paletizado tiene dificultades para maniobrar. Eso de los espacios menos eficientes vale para todos, salvo para los que pueden tener dos puestos pegados de 70 m2 que obviamente están al margen de esa ineficiencia.

¿Ven más o menos compradores?

En el último consejo asesor, hace dos semanas, no recibimos información, los datos que tenemos son los que la UAM puso en redes sociales o aparecieron en notas periodísticas. Es difícil comparar, porque acá hay datos exactos por ejemplo de ingreso de vehículos y en el otro mercado de pronto estacionaban a varias cuadras, por avenida Propios por decir un caso, y era gente que descargaba y/o cargaba y era difícil registrarlo en una estadística.

No tengo claro si vinieron nuevos compradores, nadie me ha dicho que vino a comprar acá y allá no iba, es mi caso y el de la gente con la que tengo contacto en la CFU.

Sí hay algunos compradores menos. Pasó algo que veíamos venir. En el otro mercado había un público objetivo de muy pequeños compradores, que iban con una bicicleta o moto con un carro o un autito y se llevaba una bolsa de papas, una plancha de tomates, una caja de bananas. Ese comprador acá no lo tenemos. Muchos, porque hablamos con ellos, obtuvieron el servicio de un distribuidor, pero han visto que la mercadería se les encareció y eso los deja en desventaja con respecto a los que pueden venir a comprar a la UAM.

"En el nuevo directorio de la UAM, en algo que viene desde la ley de creación, habrá menos miembros y menos cupos para las gremiales del sector productivo y de operadores. Acá hay más jugadores en una cancha más chica"

¿Qué opinan sobre la dilatoria en la conformación del gobierno definitivo en la UAM?

Hay preocupación. En la ex Comisión Administradora del Mercado Modelo había más representatividad. En el nuevo directorio de la UAM, en algo que viene desde la ley de creación, habrá menos miembros y menos cupos para las gremiales del sector productivo y de operadores. Acá hay más jugadores en una cancha más chica. Y la ley dice que desde la inauguración debía funcionar el nuevo directorio, pero el directorio de transición decidió que se iba a tomar seis meses más. Estamos esperando y nos parece valioso resolverlo cuanto antes.

La tarifa

El tema tarifas “es algo en lo que sentimos que debemos trabajar”, expresó Moizo. Recordó que, cuando fue intendente, Christian Di Candia aplicó una rebaja de 177 a 157 unidades indexadas por m2 para los módulos de 24, 36, 70 y múltiplos. “Eso ayudó, pero igual estamos por arriba de la tarifa del Mercado Modelo. Admitimos que estamos en un lugar mejor, pero es un componente importante en la estructura de costos que queremos mejorar”, indicó.

Juan Samuelle

Marcelo Moizo, presidente de la Cámara Frutícola Uruguaya.