Marcos Carámbula: "Hay que acentuar las medidas de prevención y de restricción"

El dos veces intendente de Canelones y expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, sigue de cerca el curso de la pandemia. El pasado 10 de enero envió –junto a los frenteamplistas Ricardo Ehrlich, Miguel Fernández Galeano y Uruguay Russi– una carta al ministro Daniel Salinas, a quien sugirió que Uruguay se asocie con otros países para obtener alguna de las vacunas contra el covid-19.

Los dirigentes –que afirmaron que la carta no tenía un carácter político partidario– alertaron sobre la necesidad de "tener claro el rumbo" respecto a la adquisición de las vacunas para poder tener "confianza" en las autoridades.

Carámbula, médico de profesión, sostuvo que la situación del país es "muy grave" y consideró que habría que "acentuar las medidas de prevención y restricción".

A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Cómo surge la idea de elevar esta carta? ¿Fue conversado con el Frente Amplio?

Esto es una iniciativa que surgió de los cuatro, que por distintas razones estamos vinculados a la salud. Ricardo Ehrlich fue decano de la Facultad de Ciencias, director y propulsor del Instituto Pasteur, por lo que está en mucho contacto con los investigadores. Uruguay Russi es un hombre que tuvo responsabilidades en la Federación Médica del Interior, fue director del (Sanatorio) Americano y tiene mucha cercanía con los colegas que están trabajando. Fernández Galeano ha seguido permanentemente en su condición de experto en salud la evolución de la pandemia, advirtiéndonos de los riesgos. Y en mi caso también, por las responsabilidades que he tenido. Es una iniciativa en función de la experiencia y el conocimiento. No es una iniciativa del Frente Amplio ni a pedido de él. Si hay algo que no queremos, aunque somos frenteamplistas, es ser oportunistas. Y mucho menos obtener un rédito político.

¿Por qué cree que el gobierno no se asoció con otros países para conseguir alguna de las vacunas?

El presidente (Luis Lacalle Pou) dijo expresamente que él estaba en las negociaciones y aspiraba a la posibilidad de vincularse. Ojalá que la estrategia sea exitosa y cuanto antes. Lo que nos importa es tener la vacuna. Pero nos parece que hay un camino que está abierto –que lo ha plateado Argentina y otros países– de poder aspirar juntos y lo antes posible a las vacunas. La vacuna de Astra-Zeneca, de Oxford, fue aprobada por el Reino Unido, la Unión Europea y va a empezar a ser producida en Argentina y México para abastecer a la región. La vacuna china tuvo protocolos de investigación en Brasil y en Chile, y Argentina estaría trayendo un millón de dosis. México avanzó con Pfizer... Hay que valorar que estos países allá por julio o agosto reservaron estas vacunas.

¿Cree que pudo haber una motivación política ideológica en no negociar la vacuna junto a Argentina?

Espero que no haya primado un criterio de esas características.

¿Y qué explicación puede haber para no asociarse si no es una cuestión política?

Ahí no quiero ni debo entrar. Las razones del gobierno, por lo que ha dicho el presidente, son que su estrategia es otra. Con esta iniciativa lo que procuramos es abrir instancias de diálogo.

¿Se demoró en la negociación por las vacunas?

Uruguay en este año que pasó apostó –y creo que hizo bien– a integrarse al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uruguay accedió a ese acuerdo como la enorme mayoría de los países. Los tiempos de esa propuesta no son los mismos que los de las iniciativas que los Estados individualmente pueden tomar. El Covax va a priorizar –y está bien– otorgar la vacuna de forma gratuita a los países más vulnerables, fundamentalmente de África y de la propia América del Sur. Uruguay estuvo con un crecimiento que notoriamente no era comunitario, sino controlado, en la primera parte del año, donde se podían seguir los casos que aparecían. En aquella etapa Uruguay apostó al mecanismo OMS, mientras que otros países, junto con esa herramienta, abrieron el juego a las distintas vacunas que ya estaban en fases de experimentación.

¿No se previó que iba a haber un crecimiento exponencial porque los propios datos no lo marcaban?

No lo marcaban, sin dudas.

¿A juzgar por usted fue un error?

Tenemos un enorme respeto por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que fue un acierto haberlo convocado y que fue haciendo un seguimiento muy riguroso de todas las etapas. Al país entero nos pareció que, por distintas razones, la evolución de la pandemia iba a ser muy lenta y podíamos prever que por el mecanismo Covax íbamos a estar llegando con la vacunación en el primer semestre de 2021. Pero había gente –el caso de Fernández Galeano es uno– que venía siguiendo y previendo un crecimiento como el que estamos teniendo ahora, que era un poco la pauta de la pandemia a nivel mundial.

¿Entiende que deberían anunciarse medidas más restrictivas en términos de la movilidad?

Sin duda, hay que acentuar las medidas de prevención y de restricción. La ciudadanía es muy responsable en este sentido, colabora, ha sido muy responsable en todo el proceso previo, en el año que pasó, Uruguay en general demostró una gran madurez cívica de cumplir con las cuarentenas, los aislamientos y todas las responsabilidades, inclusive donde se restablecían las actividades. El uruguayo lo sigue siendo.

¿Y qué reflexión le merecen las imágenes de aglomeraciones en balnearios de Maldonado y Rocha?

Es un momento muy especial. Hay casi una cuestión genética de los uruguayos, que en enero salimos al aire libre. Tampoco es bueno atribuirle a nuestro pueblo, ante la incertidumbre que se plantea, que evite esos lugares de esparcimiento. Es muy grave la situación que estamos viviendo como para que haya una imagen de que como estamos en verano hay otras libertades. Pero, a su vez, es fundamental que aparezca una certidumbre que nos acerque a una solución como la vacuna. Para eso es necesario dar una cierta certidumbre y confiabilidad en que eso está relativamente cercano a obtenerse.

¿Le parece que no se está dando esa certidumbre?

El Poder Ejecutivo ha apelado a que tengamos confianza a que las negociaciones están cerca de concretarse. Ojalá, nada mejor y más deseable que eso. Pero ante la confidencialidad con la que se están haciendo las gestiones, un paso más de decir "bueno, estamos caminando por aquí" nos da a todos el aire necesario para seguir haciendo el esfuerzo.

¿Y ese paso más supondría conocer con qué laboratorios se está conversando?

Exacto. Tener cierta... No digo información confidencial, que eso es prioritario y lo aceptamos. Sí una explicitación más cercana de que estamos más cerca. Nos preocupa mucho que estamos a mitad de enero con esta situación, un mes de alta exposición. En marzo tenemos el replanteo del inicio de las clases a nivel escolar. Nos vamos a encontrar con una situación mucho más seria que la que tuvimos el año pasado. Eso nos obliga a un enorme esfuerzo en términos de los planes de vacunación. Uruguay tiene desde siempre un sistema de vacunación muy organizado, ese es un factor a favor que tiene el país una vez obtenida la vacuna.