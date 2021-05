Martín Buscaglia fue observado por la Intendencia por hacer de DJ: las razones de la suspensión

El pasado sábado, el músico Martín Buscaglia protagonizó una polémica, luego de que la Intendencia de Montevideo suspendiera una jornada en la que estaba actuando como DJ, en una cervecería del barrio Cordón. Luego de la intervención de los inspectores, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram en el que criticó la suspensión, e ironizó sobre la situación actual de los músicos uruguayos dirigiéndose a la intendenta Carolina Cosse y al presidente Luis Lacalle Pou.

"¿Cómo estás Carolina Cosse, cómo estás 'Cuquito'? Estoy acá en un boliche, está divino, al aire libre, gente, protocolos a full. Suena una música divina, no la estoy pasando yo. Bueno, la estoy pasando desde la barra. Estaba en mis planes poner unos discos mientras la gente comía, bebía, charlaba, y hacía una vida saludable para el cuerpo y el espíritu. Pero acaba de venir la Intendencia, Carolina, y me dicen que no puedo estar musicalizando la vida al aire libre, no puedo estar en un lugar al aire libre, justamente. Solo puedo si estoy atrás de la barra. Vino Espectáculos Públicos y me dijo que no, que haya alguien eligiendo la música es un espectáculo", comentó en el video el cantautor.

Según explicó Buscaglia a El Observador, desde la Intendencia se le explicó que su actividad se consideró espectáculo público según lo que establece el digesto departamental.

Según el Digesto departamental de la Intendencia de Montevideo, se considera espectáculos públicos "todo acto que tenga por objeto provocar la concurrencia de personas, mediante atractivos dirigidos a suscitar la contemplación, el deleite o esparcimiento, habiendo sido previamente convocado, planificado, publicitado y/o programado". Bajo ese argumento, la suspensión de la actuación de Buscaglia como DJ está justificada, ya que tanto el artista, como el boliche donde se hizo el evento (que se viene realizando todos los sábados de mayo al mediodía, y que además de la selección musical de un DJ incluye una feria americana de objetos y prendas de segunda mano, además de la actividad gastronómica habitual del bar), Shelter, promocionaron la actividad.

La reglamentación departamental también establece que "la sola emisión de música en locales cuyo giro principal no fuera éste ni fuera la realización de bailes, no se considerará espectáculo público, siempre que dicha emisión no sea ejecutada en vivo, ni supere en la fuente los niveles sonoros que determine la Intendencia de Montevideo", lo que puede dar un argumento contrario a la suspensión, aunque allí depende de que lugar se ubique quien interpreta la reglamentación en la discusión que tuvieron hace años los argentinos Pappo y Dj Deró en televisión, sobre si ser DJ es "tocar" música o simplemente seleccionar grabaciones.

"A menos que consideres 'ejecutar en vivo' a dar play, o, en este caso, a apoyar la púa sobre un disco de pasta, la música no estaba siendo 'ejecutada' por mi, sino por Marvin Gaye, y otros", dijo Buscaglia a El Observador, que aclaró que el resto de la actividad siguió funcionando con normalidad. "Considero que lo que me pasó a mi, en el contexto de la literal prohibición de trabajar que rige para los artistas, es mínimo, pero ejemplifica bien este absurdo descorazonador en el que estamos. Es indignante, lo cual se relaciona con la humillación y perdida de dignidad que se está infringiendo, entre otros, a los artistas.

"Si hay un dueño de bar o un mozo poniendo música en Spotify, y dándole plata a Spotify no es un espectáculo. Así que me voy a transformar en mozo de bar, que aparentemente es lo que están queriendo, Carolina, 'Cuquito', y voy a servir unos tragos y elegir los temas en Spotify, que eso me va a hacer no estar por fuera de vuestra legalidad. Tremendo, que vergüenza", dijo Buscaglia en el video.

Luego agregó "ya sé que tengo prohibido trabajar, como todos mis colegas, lo que no tenía claro es que como artista tengo prohibida cualquier actividad, a menos que deje de ser artista, lo que para mí, es imposible", en referencia a la suspensión vigente de los espectáculos públicos que por ahora rige hasta el 23 de mayo. El reclamo de Buscaglia fue apoyado por otros artistas en sus cuentas de redes sociales.