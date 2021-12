Martín San Román: "Me imagino un 2022 muy bueno para la ganadería”

La agenda de 2021 para las ventas ganaderas va cerrando en medio de un repunte de precios para el ganado gordo, destacó a El Observador Martín San Román –de la fima Bertsch, Correa & San Román–, integrante de Pantalla Uruguay, quien analizó los negocios realizados este año.



¿Cómo ve al mercado ganadero?



Terminamos un año muy bueno. Tuvimos un ajuste importante, fue una baja que se produjo viniendo de valores muy altos en la cotización del gordo, pero ahora nuevamente se retomó la suba de valores con una firmeza que llama la atención, así como el gran volumen de faena propuesto por la industria.



¿A qué se debe el repunte de los valores?



A varios temas fundamentales: ya se consumió el ganado de corral que había y se reordenó el tema de huelgas en las industrias, que había generado una sobreoferta de ganados vendidos que no se habían cargado ni faenado. En este momento no está sobrando la oferta de ganado gordo.



¿Cuáles fueron las categorías más destacadas este año?



Sin lugar a dudas todo lo que fue ganado gordo, durante todo el año. También el novillo formado y mediano siempre tuvo buena aceptación y toda la categoría de vientres solteros: la ternera y la vaquillona, tanto para encierre de corral como para exportación, en Hereford, Angus y cruza.



¿Cómo operó Pantalla Uruguay este año?



Hubo un crecimiento marcado del consorcio en cuanto a la cantidad de animales y en volumen de colocación en cada remate, lo que es muy importante. La mayoría de las ventas de este año siempre han superado el 92 y 93% de colocación. El mercado se ha demostrado por encima frente a otros.



Teniendo en cuenta el valor de pagarle al vendedor al contado, ese descuento porcentual contra la venta a 90 días hace la diferencia. A la hora de pasar raya, normalmente nuestros promedios dan por encima de otros.



¿Qué perspectivas hay para el mercado en 2022?



Me imagino un 2022 muy bueno para la ganadería. Si más o menos todo sigue por los mismos andariveles, creo que la consolidación de los mercados en el exterior es una realidad.



Creo que será muy importante, y un plus, si se logra el tan ansiado TLC con China. Especialmente para la ganadería será un invalorable aporte, que claramente estará marcado por la respuesta que ha tenido el productor ganadero por invertir y hacer mejoras genéticas y en pasturas en los establecimientos, lo que va a terminar siendo más kilos de carne producidos e ingresos de dólares para el país.