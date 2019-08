Martínez alertó sobre "sectores nazis" apoyando a "ciertos partidos políticos"

El candidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró este lunes que en Uruguay han "aparecido sectores nazis apoyando ciertos sectores de partidos políticos", por lo que no diría que Uruguay está libre de esas preocupaciones. Así lo aseguró el candidato del Frente Amplio (FA) en una conferencia organizada por las organizaciones judías NCI y B'nai B'rith, en la que fue consultado sobre varios asuntos, como la inserción internacional de Uruguay, la coyuntura regional y la relación bilateral con Israel.

Martínez asistió a la conferencia acompañado de su esposa, la exconsejera del Codicen, Laura Motta, y varios integrantes de su comando de campaña. En la sede de la Nueva Congregación Israelita (NCI), en pleno Pocitos, lo esperaba un pequeño grupo de personas que escucharon las propuestas de Martínez y lo que planea hacer si es electo presidente en las próximas elecciones.

Después de más de treinta minutos enumerando lo que hará en áreas claves como economía, educación y seguridad, el candidato respondió a una serie de preguntas del público. En una de ellas fue consultado sobre si creía que Uruguay y la región estaban "lejos" de sufrir "graves hechos de antisemitismo", como los que "suceden en Europa y Estados Unidos".

"No sé, creo que no", dijo Martínez, al tiempo que recordó el asesinato del comerciante David Fremd en marzo de 2016. "Si bien después hubo gente que se desvinculó... Han aparecido sectores nazis apoyando ciertos sectores de partidos políticos", aseguró Martínez, sin aludir a ninguna agrupación en particular.

Meses atrás, su compañera de fórmula, Graciela Villar, comparó en un acto político previo a las internas al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con Hitler. "A medida que avanzamos en los procesos de transformación que están muy lejos de ser estructurales, la derecha se arma hasta los dientes y los nazis ya no tienen la cara de Hitler, como decía Saramago, sino que tienen cara de otros, y entre otros, en este caso, tienen la cara de los 'Maninis', como en Brasil tienen la cara de Bolsonaro", sostuvo la exedila frenteamplista.

Durante la conferencia, el candidato frenteamplista también fue consultado sobre sus declaraciones durante la celebración del Día del Comité de Base. Martínez visitó en el fin de semana el comité de base 28 de Noviembre y allí declaró que, en el contexto de la campaña electoral, ve "un modelo conservador que no es mala gente, pero no tiene sensibilidad para entender lo que pasa en el mundo ni al pueblo. Y un modelo frenteamplista, que es progresista y busca tener la sensibilidad de entender a todos y a todas". A raíz de esta declaración, Martínez fue consultado sobre si creía que en la sociedad uruguaya existía una "grieta".

"No. Eso no es una grieta", contestó el candidato frenteamplista, aunque reconoció que la sociedad uruguaya "tiene enfrentamientos". "Lo que sí creo es que hay diferentes visiones de ver las cosas", argumentó. De esta manera, reafirmó que en Uruguay, desde que la izquierda llegó al gobierno, las campañas electorales "empiezan el 2 de marzo". "La grieta no es un problema de declaraciones, eso es para que la prensa ponga titulares", dijo Martínez.

El candidato del FA continuó su respuesta diciendo que cuando la oposición afirma que oficialismo gobernó con 15 años de "viento de cola" denota una "falta de conocimiento histórico grave". De esta manera, recordó la crisis hipotecaria de 2008, sus efectos en la región y el mundo, así como la guerra comercial que actualmente enfrenta a Estados Unidos y a China.