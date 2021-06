Martinez criticó a Lacalle por el manejo de la pandemia: "Hacete cargo, muchacho"

El dirigente frenteamplista y excandidato a la presidencia de la República Daniel Martínez apuntó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a su gobierno por el manejo sanitario y socioeconómico de la pandemia. "Yo me pregunto, ¿sigue gobernando el Frente Amplio? Porque seguimos siendo los culpables de todo. Ahora es apagar el incendio. Sinceramente, hacete cargo, muchacho. Hay que hacerse cargo de los problemas", disparó Martínez en un encuentro virtual con el dirigente frenteamplista de Soriano Pablo Ponce.

En el diálogo, que se enmarcó en un ciclo que se llama Relatos con Fundamentos que se transmite desde las redes sociales de Ponce, Martínez criticó el manejo sanitario de la pandemia pero se centró más en el aspecto socioeconómico. "Se falló en buscar un equilibrio entre el enlentecimiento de la economía y las medidas de mitigación de la pandemia. Tampoco se hizo la limitación de la circulación ni se ha invertido lo suficiente como para contrarrestar los impactos sociales y económicos. Está claro que una pandemia de este tipo que afecta la vida cotidiana iba a tener un impacto sobre la economía que era más que importante discutir de qué forma se encaraba. Ahí tengo una posición mucho más crítica", señaló el excandidato.

En ese sentido, Martínez dijo que "por haber trabajo toda la vida" conoce a mucha gente de la rama industrial, como obreros y técnicos y que, debido a la situación económica que atraviesan, "hay fines de semana" que termina angustiado. "Te dicen: 'Daniel, me conseguís lo que sea y yo lo agarro. Hace 9 meses que no logro que entre un peso en mi casa'. Y después cuando uno mira y se entera lo que está pasando en las ollas populares, te aseguro que veo cosas que hace que uno termine con el corazón partido o el alma estrujada", afirmó.

A su vez, Martínez señaló que el apoyo no debe ser solo económico. "No es solo la renta básica o el aumento de salario mínimo" sino todo lo que tiene que ver con "el contexto del funcionamiento de la dignidad de la vida. No es solo el plato de comida que necesitamos para vivir, son otros aspectos", aseguró.

El excandidato apuntó a los impactos educativos que, según él, la pandemia está dejando. "Uno ve en las recorridas y después se entera en números el impacto que es en la educación. Los números de asistencia online a nivel de enseñanza media son malos, malísimos. Y a nivel de primaria, también", afirmó.

Por ese lado, Martínez dijo que esa inasistencia se debe a múltiples factores. "A veces es tener la laptop y que funcione, o acceder a la misma a la misma. Y segundo es la conectividad. No todas las casas pueden pagar internet. Y tercero es tener un lugar físico. Y uno ve que en muchos lugares del mundo, y ojala acá Antel se encargara de hacer eso, una de las políticas fundamentales fue asegurarse que en todos lados hubiese acceso a internet de forma de que pudiese hacerse el seguimiento educativo. El (no) asegurar este tipo de conexiones es también un impacto regresivo que está teniendo Uruguay en la pandemia", apuntó.

"Hoy estamos sufriendo ese drama que se va a profundizar y lo vamos a pagar en los próximos años. Estas son heridas de gurisas y gurises de los sectores populares que las vamos a terminar pagando a lo largo de los años", sentenció Martínez.

Por otro lado, el excandidato apuntó al presidente, quien fue su rival en las elecciones presidenciales de 2019, por su "obsesión" de mando y no seguir las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario. "Los del GACH no se mojan el dedo y ven para donde sopla el viento y dicen 'yo creo que...' como dijo ayer el presidente (en referencia a la entrevista de Lacalle en Subrayado). No. Son científicos. Estudian", dijo Martínez.

"Estoy de acuerdo, no hay que darle 100% corte (a las recomendaciones del GACH) pero esa obsesión de decir 'el que manda es el presidente'. ¿Qué es esto, un concurso de sacar pecho?. No, acá lo que importa es tratar de encontrar cuáles son los mejores aportes para que la pandemia no se siga desarrollando (...) La humildad es más importante que cualquier cosa, y no quién tiene el pecho más grande y se lo golpea como si fuera Tarzán", apuntó Martínez a Lacalle.