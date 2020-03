Martínez dijo que Lacalle fue "irresponsable" en prometer no subir impuestos

El excandidato a presidente por el Frente Amplio (FA) y candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, dijo a La Diaria que Luis Lacalle Pou fue "irresponsable" al comprometerse a no subir tarifas o impuestos en un eventual gobierno. "Yo por lo menos me quedo tranquilo. Para mi era irresponsable comprometerse", señaló el ingeniero.

Martínez afirmó que durante la campaña electoral lo "presionaron" hasta en "arameo antiguo" para que dijera si iba a subir los impuestos o tarifas en un eventual cuarto gobierno del FA.

"¿Quién puede tener la voluntad de subir los impuestos? Ahora bien, no me hagan perjurar, me parecía una irresponsabilidad. Yo lo decía. Porque, en definitiva, después pasa lo que pasa", dijo en la entrevista.

En el debate presidencial entre Martínez y Lacalle Pou el nacionalista pidió varias veces a su contrincante que dijera claramente si iban a subir o no los impuestos en un eventual cuarto mandato. "El FA incumplió promesas y, por ende, no es creíble. Vale recordar la campaña electoral de 2014, el doctor (Tabaré) Vázquez, el contador (Danilo) Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario", dijo entonces Lacalle Pou, quien agregó que había "tres" Daniel Martínez.

"Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos (...) El ajuste en Uruguay ya está. Es silencioso y triste", agregó.

Este jueves a la noche el gobierno de Lacalle Pou anunció un aumento en las tarifas públicas de Antel (9,78%), UTE (10,5%) y OSE (10,7%), así como una modificación en los puntos porcentuales del IVA que se descuentan en compras con tarjeta de débito (que pasarán de 4 puntos a 2) y de crédito en restaurantes (de 9 puntos a 5).

Las medidas fueron anunciadas en el marco del plan de ahorro que el gobierno piensa instrumentar en el primer año para ahorrar US$ 900 millones.