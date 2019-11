Martínez: "Tenemos el derecho a tener miedo" a las propuestas de Lacalle Pou

"No soy comentarista de la oposición y tampoco del Pepe Mujica", señaló este martes Daniel Martínez. El candidato del Frente Amplio se refirió a los dichos del expresidente José Mujica y los referentes de la oposición.

Martínez dijo que no le afectaron las declaraciones de Mujica, quien en un acto partidario afirmó que "ningún presidente puede hacer un carajo si no tiene una fuerza política colectiva que lo respalde", después que el candidato indicara que el programa del Frente Amplio "no mandata".

"El Pepe es inimputable, el Pepe es el Pepe. (...) No soy comentarista de la oposición y tampoco del Pepe Mujica", señaló Martínez al ser entrevistado en el programa Todo Pasa, de Océano FM, y reiteró que en su eventual gobierno no aumentará la mayoría de los impuestos –solo gravará a las grandes herencias–, como recomiendan las bases programáticas.

Martínez recordó su trayectoria como intendente de Montevideo para relativizar el peso que el Movimiento de Participación Popular tendrá en el Parlamento, dado que fue el sector más votado. "En la Intendencia de Montevideo el sector de Mujica no estuvo durante un año y medio en el gabinete. ¿Por qué? Porque yo hago política a mi forma. De repente la tradición, que no está escrita en ningún programa, era de equilibrio político y cierta forma de reparto. Sin embargo, yo dije: 'no, yo quiero equipos y a la gente la elijo yo'", expresó.

Entonces, cuando le consultaron si la designación de Mujica como su eventual ministro de Ganadería había sido "simbólica", el ingeniero dijo que "en parte" sí. "Entendimos que tener dos referentes del peso de Mujica y (Danilo) Astori permitía hacer ese equilibrio entre renovación con experiencia y coherencia política", indicó.

Por otra parte, Martínez ratificó que para él, las políticas que emprenderá Lacalle Pou si llega al gobierno podrían desencadenar una crisis como la de 2002.

"No lo repito más: creo que objetivamente hay condiciones en las cosas que se anuncian que pueden tener un impacto más que negativo en la economía uruguaya, en un mundo y una economía que están absolutamente en un cambio estructural, en el medio de una guerra geopolítica entre China y Estados Unidos, en base a una incertidumbre regional preocupante...", argumentó.

Además planteó que cuando dice esto la oposición señala que quiere infundir miedo para invalidar su postura. "La acusación de que apelamos al miedo es una forma de intentar de inhabilitar cualquier planteo en esto", expresó.

Diego Vila

"Una cosa es dejar un país estable y ordenado y otra es tener miedo, no a las personas, pero sí a las políticas concretas y a cuestiones que pasaron en el pasado. Yo estoy convencido de que hay una visión muy doctrinaria, muy fundamentalista que genera que haya ciertas políticas que se impongan a veces al pragmatismo y a la realidad", apuntó. La desmonopolización de los combustibles fue una de las propuestas de la oposición que puso sobre la mesa este martes.

"Tenemos el derecho a tener miedo", agregó el líder oficialista, y volvió a decir que si Lacalle Pou gobierna es posible que se dé "un desbarajuste" y que no sea capaz de controlar "muchas variables macroeconómicas".

Por otra parte, Martínez sostuvo que no se equivocó al prometer 90 mil nuevos empleos, cuando en abril había dicho que hacer este tipo de propuestas era demagógico. "Una cosa es prometer sin ningún sustento y otra cosa es proponer con sustento", aseguró, y dijo que cuando lo hizo "todavía estaba armando" sus equipos de trabajo.

En el tramo final de la campaña, el candidato del Frente Amplio anunció que si es presidente va a incorporar 2.000 efectivos a la Guardia Republicana. Desde la oposición esta propuesta fue criticada, principalmente por el momento en que la presento: a días de la segunda vuelta y después de que la reforma constitucional plebiscitada obtuviera casi 47% de respaldo.

Sin embargo, Martínez desetimó estos cuestionamientos. "Yo no tengo por qué ponerme a andar a la música de la oposición. Por lo menos decimos qué vamos a hacer. Nosotros hemos ido jalonando a lo largo de la campaña cerca de 70 propuestas", afirmó, y consideró que él y sus asesores fueron "serios y responsables" al presentar antes 12 propuestas para combatir la inseguridad y fortalecer la convivencia ciudadana.

Aun así, Martínez reconoció que el fuerte respaldo a la reforma, sumado a lo que le dijeron los votantes en las recorridas por el interior del país, fueron claves en este anuncio. "El Chuy y Salto son de los lugares donde dices 'Guardia Republicana' y la gente aplaude espontáneamente", precisó.

El comando de campaña anunció que este martes Martínez se reunirá con Alfredo Silva, un dirigente colorado de Toledo que ha alentado las guardias ciudadanas en esa ciudad canaria para tomar justicia por mano propia. Consultado al respecto en el programa de radio, el candidato dijo que "cada uno se decide a votar por cosas muy diversas", de las cuales destacó la supuesta "desconfianza" que genera Lacalle Pou y las "mejoras en las condiciones de vida de Toledo".

Martínez también dijo que se reunirá con otros dirigentes del Partido Colorado, pero su comando no lo anunció por las "presiones muy fuertes" que ellos han recibido. Según dijo, a uno de ellos lo amenazaron con expulsarlo.