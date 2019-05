Martínez no quiso opinar sobre propuesta de Eduy 21 pero habló de reformar la educación

El senador y candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, se reunió este lunes con el precandidato oficialista Daniel Martínez para plantearle la necesidad de un acuerdo educativo entre partidos, que tenga como punto de partida la reforma que propone Eduy21.

Martínez no marcó una postura sobre Eduy21 pero sí estuvo de acuerdo en que se debe buscar un acuerdo para reformar la educación, según indicó Mieres a la salida del encuentro, de poco más de media hora. No hay una definición de parte de Daniel Martínez sobre Eduy21 si bien reconoce que hay cosas positivas. Hay que tener mucho cuidado en no repetir acuerdos multipartidarios que se han firmado en 2010 y registrado en 2014 y después esos acuerdos no se traducen en la firmeza de la política educativa”, sostuvo Mieres.

El frenteamplista, por su parte, publicó una imagen del encuentro en Twitter y escribió: "Nos reunimos con Talvi y hoy a pedido de Pablo Mieres, lo recibí con gusto en casa. El diálogo interpartidario lo tenemos que cuidar como país. Como vengo planteando, el desafío será acordar sobre los grandes temas después de las internas y antes de las elecciones nacionales".

Nos reunimos con Talvi y hoy a pedido de @Pablo_Mieres lo recibí con gusto en casa. El diálogo interpartidario lo tenemos que cuidar como país. Como vengo planteando, el desafío será acordar sobre los grandes temas después de las internas y antes de las elecciones nacionales. pic.twitter.com/tdBfwU47hJ — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) May 6, 2019

"En temas estratégicos como la seguridad, la educación y el empleo deberá ser sobre la base del aporte y acuerdo de todos los partidos y la sociedad en su conjunto", añadió Martínez.

La esposa de Martínez, Laura Motta, fue hasta hace semanas consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cuando renunció a su cargo para acompañar en la campaña electoral a su esposo.

Con esta reunión, el líder del Partido Independiente comenzó una serie de reuniones con los otros precandidatos en busca de coincidencias sobre reformas al sistema educativo. “Creo que hay que dar señales de que hay temas que tienen que estar por encima de toda diferencia partidaria. El cambio educativo es uno de los temas principales que Uruguay tiene por delante. Eduy21 tiene un programa muy concreto, muy amplio. Vamos a seguir con los demás candidatos tratando de buscar un entendimiento”, dijo.

El próximo encuentro de Mieres será en la mañana de este martes con el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.