Martínez se reunió con presos y prometió incentivos a reinserción laboral

Juan Borges está sentado en un pupitre. En una mano sostiene la lapicera, en la otra un rollo de papeles arrugados con el programa del Frente Amplio, plagado de apuntes con más de un color. En los márgenes se aprecian palabras como "derechos humanos”, “rehabilitación” y “voto”. Quien las escribió lleva 16 años y 3 meses cumpliendo una condena por homicidio muy especialmente agravado, tiene por delante más de dos años, y está cargado de preguntas para el candidato frenteamplista Daniel Martínez.

Acompañado por Gustavo Leal y Mercedes Clara –sus referentes en seguridad y políticas sociales–, Martínez entra sonriente al apretado salón de la vieja cárcel de Punta de Rieles, en donde una veintena de reclusos y funcionarios lo espera para intercambiar sobre política carcelaria. En la "cárcel modelo" uruguaya los prisioneros circulan con libertad, administran comercios y ahora también buscan entrevistarse con todos los presidenciables. El oficialista fue el primero en agendar y llega repartiendo sus "vamo arriba".

La prédica de Leal

“A ver, ministro”, dice con ironía Luis Parodi (director de la cárcel de Punta de Rieles), antes de darle la palabra a Leal y minutos después de que un exrecluso le dirigiera una pregunta al “futuro ministro del Interior”. Leal, como siempre, se limita a sonreír y a negar con la cabeza.

Pero el asesor de Martínez –que ha asumido un papel protagónico en la campaña a partir de su mensaje de combate frontal a la delincuencia– dedica los primeros instantes de su intervención a exponer el "encuadre" con el que escucharán las propuestas de los presos. “Sabemos quiénes están ahí y ustedes saben quiénes somos nosotros. Ustedes están aquí porque cometieron un delito. Están aquí porque hay víctimas que han sufrido las prácticas que ustedes llevaron adelante”, les dice el jerarca del Ministerio del Interior. “Sin embargo, ustedes han reconocido la necesidad de cambiar y esa es una oportunidad que hay que valorar. El camino es ese”.

Diego Battiste

Leal argumenta que “la delincuencia es un atajo al laburo”, que ha escuchado muchas veces a los delincuentes sentir “orgullo” de no ser “gil laburante”, y que "hay que cambiar esa lógica” dejando de lado "la mentalidad llorona”. El tren, insiste, "pasa solo una vez”.

"Queremos una sociedad segura. No defendemos la cultura de la delincuencia, sino la cultura del trabajo. Creemos en una agenda de derechos pero también en una agenda de responsabilidades. Esto es de ida y vuelta”, continúa Leal.

"Muy bien, muy bien", susurra Martínez a su lado.

Medidas para “el después”

“El después”, ese nombre con el que los presos identifican al horizonte cargado de incertidumbres que significa el retorno a la vida en libertad, fue una de las principales preocupaciones expresadas durante la charla. “¿Qué viene después? Acá la institución nos ofrece todas las facilidades para salir adelante. Yo en este momento me encuentro trabajando en una empresa, pero quiero saber qué va a pasar cuando me vaya de acá. Si se me va a dar la oportunidad de laburar o si por tener antecedentes penales se me va a seguir complicando”, preguntó uno de los reclusos.

Martínez señaló que ese es un “tema central” en su política carcelaria y destaca que la Intendencia de Montevideo, bajo su mandato, hizo acuerdos de trabajo para presos y liberados. En ese sentido, se mostró “totalmente de acuerdo con políticas de promoción” de la inserción laboral de los presos y señaló que no solo son necesarias “desde un punto de vista humano”, sino incluso “desde una visión egoísta”, ya que “es más inteligente permitir que se reinserten a que no tengan donde vivir” y retornen al “círculo vicioso”. Como ejemplo, planteó hacer convenios con la UTU.

Leal, por su parte, dijo que la meta es “aumentar el porcentaje” de trabajo y estudio en los centros para que los reclusos “puedan tener una experiencia de trabajo digna”. “Tenemos que promover acciones concretas para favorecer que haya emprendimientos económicos en centros carcelarios, cambiar algunas normas que permitan la administración de recursos y que también ustedes puedan salir en libertad e integrarse como iguales”, añadió, remarcando que “tiene que haber un apoyo al pre egreso muy fuerte”. Según el jerarca, “las experiencias de trabajo hiperprotegido tienen un problema” y es que “después de que dejan de ser protegidas la intemperie asusta”.

Otro elemento central en la propuesta del Frente Amplio es el desarrollo de unidades carcelarias más pequeñas y descentralizadas. Por eso Federico González, preso desde hace ocho años, cuestionó la construcción de la cárcel contigua a Punta Rieles bajo la modalidad de participación público-privada y con una capacidad de 2.000 plazas. Leal contestó que “lo importante es el modelo de gestión y no los edificios”, y dijo que en centros como ese o el Comcar se deberá tender a “modelos más reducidos y subdivididos”.

Un recluso le preguntó a Martínez si consideraría darle el voto a los presos. El candidato dijo que "nunca lo había pensado" y acotó que implicaría una reforma constitucional.

La palabra de los presos

Después del encuentro, algunos reclusos volcaron su impresión ante la prensa. Washington, uno de los presos, dijo que las respuestas fueron "buenas" pero que "de ahí a que se hagan realidad" hay un trecho. "He visto muchas candidaturas pasar y sigue faltando mucho", afirmó.

Borges, en tanto, dijo que fue una instancia "re rica" y que "tanto Martínez como Leal dieron una cátedra moral llena de valores que estaría bueno reproducir en otros centros". El recluso, que participa de uno de los programas de radio surgidos en la cárcel, dijo que "el proceso educativo" le hizo "replantear un montón de cosas". "me di cuenta que hubo algo que hice mal y que tenía que cambiar. Si mi manera de pensar y actuar me llevó a estar acá y a lastimar a un montón de personas, algo estaba mal", planteó.