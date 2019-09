Martínez: “Tengo que lograr que las emociones no me dominen”

Las entrevistas en De Cerca a los candidatos llevaron entre dos o tres horas de grabación. Y hay muchas preguntas que fueron comunes a todos los políticos.

En la charla con Martínez, uno de los asuntos abordados fue cómo ve su personalidad y qué aspectos de su personalidad siente que puede mejorar.

En la charla se notó que le costó hablar de sus debilidades y fue algo que Facundo Ponce de León le preguntó explícitamente. Ante la reiteración de la pregunta, luego contestó:

“A veces las emociones me pesan demasiado. Y no que esté mal. Tengo que lograr que las emociones no me dejen dominar y que no me hagan perder la objetividad”, aseguró el candidato oficialista.

Aseguró que muchas veces se basa demasiado en el olfato. “Si una persona me parece que le veo el alma ya empiezo confiando en ella, ¿entiendes? Realmente no me ha ido mal, pero muchas veces le he errado y le puedo errar”, agregó.

También habló sobre su amor propio. “Es importantísimo quererse a uno mismo. En política o cualquier actividad en la vida. Si tú no te quieres, no logras nada”, dijo.

