Tercera dosis: más de la mitad de los vacunados con Sinovac en Uruguay ya se anotaron para el refuerzo

Tras la aprobación del Ministerio de Salud Pública de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para aquellos inoculados con Sinovac, más de la mitad de los habilitados ya se anotó para recibir el refuerzo, de acuerdo a cifras oficiales.

Según los datos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) hasta este jueves había 1.641.280 personas vacunadas con la vacuna china. A su vez, según el monitor del MSP hay más de 821 mil personas que esperan recibir el mensaje con fecha, hora y lugar de vacunación para la tercera dosis por lo que los agendados superaron al 50% de los vacunados.

A su vez, hay 1.014 que ya fueron vacunadas con tercera dosis pero que no necesariamente recibieron Sinovac debido a que se trata de personas inmunodeprimidas o que sufrieron trasplantes, para quienes el MSP recomendó tercera y cuarta dosis que se darán con Pfizer.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) explicó este jueves los detalles que motivaron la autorización de una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, que comenzará a administrarse a partir del 16 de agosto.

Luego de una recomendación de la comisión de vacunas, el ministerio resolvió habilitar la opción de dar una dosis extra a los vacunados con Sinovac que ya tienen el proceso de vacunación completo al cabo de 90 días.

Según detalló la cartera, la decisión pretende "optimizar la respuesta inmune en grupos especiales que presentan una respuesta subóptima", como las personas inmunodeprimidas.

La agenda irá asignando las terceras dosis después de los 90 días de haber recibido la segunda. "Los primeros que se dieron la segunda dosis son los primeros en recibir la tercera dosis", informó el ministro Daniel Salinas.

"Negativo central"

Este jueves el jerarca dijo que se rechazó el pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de postergar la administración de una tercera dosis al menos hasta finales de setiembre y en su lugar priorizar la vacunación de los países que solo inmunizaron a una pequeña parte de su población.

Salinas señaló que el gobierno uruguayo mantendrá el plan de vacunación previsto y aclaró que, aunque respeta al organismo internacional, no seguirá la sugerencia del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La visión (del gobierno) es negativo central (a la propuesta de la OMS). Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo", aseguró en rueda de prensa.

El ministro, que se mostró partidario de redistribuir las vacunas que le sobran a Uruguay para colaborar con la campaña, explicó que la intención de la OMS es llegar a un 10% de vacunados en todos los países del mundo. Sin embargo, dijo que la posición del gobierno no cambiará. Hay 47 países en el mundo que vacunaron con una dosis a menos del 10% de su población, en su mayoría de África y Asia, de acuerdo a las cifras del sitio de estadísticas Our world in data. Dentro de esos 47 están dos países americanos: Nicaragua y Haití.

"El presidente de la OMS hace referencia a un tema de llegada al 10% de inmunizados en el mundo. Con todo respeto a la autoridad sanitaria máxima mundial, es una oportunidad para que la OMS redirija o redistribuya, en función de esas necesidades, desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas –como es el caso de Uruguay– hacia países que lo necesitan y lo estén pidiendo", expresó.

"Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera", reafirmó Salinas.