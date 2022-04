Mathías Calfani se lesionó de gravedad y Aguada va por Zuvich como recambio

El festejo de la clasificación de Aguada a los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, al derrotar el martes 80-65 a Nacional en el quinto y definitivo partidos de los play-in, se vio empañado por la lesión de Mathías Calfani y este miércoles el club reveló la magnitud de la misma.

"Lamentamos informar que se confirmó la rotura de plastia de ligamento cruzado anterior de nuestro jugador Mathías Calfani, por lo que se perderá el resto de la temporada. Le deseamos una completa recuperación y un pronto regreso a las canchas", expresó Aguada en su cuenta de Twitter.

Calfani fue el fichaje estrella de Aguada para la disputa de la actual Liga. Con 29 años (ahora tiene 30) volvió tras ser tricampeón de Liga con San Lorenzo, bicampeón de Liga de las Américas y tras militar dos temporadas en Kawasaki Brave Thunders de Japón donde se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Leonardo Carreño

Así se fue Calfani de la cancha contra Nacional

Esa lesión, ocasionada en marzo de 2020, le demandó ocho meses de recuperación luego de operarse. En 2017, cuando estaba en San Lorenzo, la rodilla lo tuvo a maltraer pero a mediados de ese año hizo un tratamiento de recuperación.

A Aguada llegó tras jugar el Preolímpico de Victoria con la selección donde se perdió la mitad del último partido contra República Checa tras sufrir un duro golpe en la espalda.

En Aguada sufrió un desgarro a principios de este año del cual se resintió al volver y de los 28 partidos de la temporada se perdió siete. En el 29º solo duró en cancha 17 segundos cuando al intentar girar hacia el aro, marcado por Dominique Morrison, la plastia de la rodilla derecha se rompió. El jugador no pudo volver a la cancha y ahora se perderá el resto de la temporada.

Leonardo Carreño

El giro ante Morrison que causó la lesión

Y la temporada para Aguada sigue al rojo vivo porque este viernes (hora 21.30, Palacio Peñarol), al aguatero lo espera su clásico rival, Goes, el mejor de la fase regular, para la disputa, al mejor de cinco partidos, de los cuartos de final.

Agustín Zuvich, el recambio elegido

Aguada realiza por estas horas tratativas para incorporar a Agustín Zuvich, quien actualmente milita en Remeros de Mercedes. El pívot está en condiciones reglamentarias de sumarse como ficha de recambio de jugador nacional.

Zuvich contra Reque Newsome en un Hebraica Macabi-Trouville de 2017

"El recambio se tiene que hacer antes del primer partido que vaya a jugar el nuevo jugador. No es como la ficha innominada que requiere que sea 24 horas antes de que empiecen los playoffs. Debe tener un pase de Montevideo, no puede venir con pase del extranjero porque en ese caso debe esperar 60 días. Tiene que estar habilitado para jugar la Liga, esto es que no tiene que haber jugado la presente Liga y que esté esperando para disputar El Metro, por ejemplo", explicó a Referí el gerente de la Liga, Sergio Benítez.

El pívot de 26 años, con pasado en Hebraica Macabi, Nacional, Capitol y Peñarol, fue suspendido en agosto de 2019 por dos años y medio por un intento de amaño de partidos que intentó realizar con el estadounidense Corbin Jackson, de Unión Atlética, cuando Zuvich disputaba El Metro con Peñarol.

El aurinegro lo separó inmediatamente del plantel y luego de un proceso de investigación el jugador terminó sancionado por 30 meses.

El 11 de marzo pasado Zuvich habló sobre dicho episodio: "Me puedo llegar a replantear el haber mandado un mensaje que no debía, nunca puse en la balanza lo que se podía ganar o perder, fue una inmadurez total, no pensé en todo lo que se podía perder. Es lo único que me cuestiono hoy en día. Por un tema judicial opté por no hablar, escuché poquito y nada de lo que se habló. Hay muchas cosas que se dijeron que no son así, pero no me interesa aclararlas. Me llamé a silencio por un tema judicial. La Justicia tuvo mi teléfono por tres meses y no descubrieron absolutamente nada, más que ese mensaje que yo envié. Eso fue lo que más me dolió, que por un intento, por ese solo mensaje se me haya sancionado tanto tiempo. Gracias a mis amigos, familiares y mis psicólogos pude sacar muchas cosas positivas y me ayudó a madurar mucho" expresó en Pica La Naranja que se emite por AM 970

"La decisión de la Federación me parece que fue ejemplar, como para que a nadie se le ocurra hacer algo de similar, dentro de todo me parece bien, me parece bárbaro que sea para todos para igual, pero para la próxima vez que haya algo de pruebas, esta vez me la comí yo, sin pruebas y eso fue lo que más me dolió. Pero por suerte lo dejé en el pasado y rescato todo lo bueno que saqué de eso", agregó.

También entonces dejó un mensaje vaticinador que puede concretarse ahora si lo contrata Aguada: "No tengo nada seguro, mi objetivo es jugar El Metro, pero si cae la chance de jugar la Liga antes seguramente opte por eso".

El jugador tenía un arreglo para disputar El Metro con Capitol, por lo que Aguada negocia eso ya que si el jugador disputa cinco partidos en la presente Liga no podrá después disputar El Metro.