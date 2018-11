Mathías Suárez: “A Neymar a veces se le va la mano con la pisadita”

El jueves 8 de noviembre le sonó el teléfono a Mathías Suárez. Del otro lado de la línea estaba Mario Rebollo, integrante del cuerpo técnico de Óscar Washington Tabárez. Lo llamó para convocarlo a los partidos de la selección contra Brasil y Francia. El futbolista de 22 años no lo podía creer: “De la nada me llamó”, contó el jueves a Referí unas horas después de haber regresado de Europa donde marcó a un par de delanteros que “prometen”: el brasileño Neymar y el francés Antoine Griezmann.

“Fue un sueño. Uno de niño siempre quiere jugar con la celeste, es el mayor logro que existe para un jugador”, dijo el lateral de Defensor Sporting que debutó en la selección mayor. “Jugamos contra Brasil y Francia, no jugamos contra cualquiera y para el debut tenía nervios y felicidad al mismo tiempo”.

El domingo 11, cuando viajaron a Inglaterra, Tabárez lo felicitó en el aeropuerto y le dijo que después hablaban en el hotel. “Me ha tocado jugar en todo el proceso, desde sub 15 a sub 20 y Tabárez siempre estaba en los entrenamientos, nos daba charlas, y por eso lo conocía. Cuando llegamos a Inglaterra me explicó por qué estaba ahí, que era por la falta de jugadores, pero también porque tenía condiciones para estar ahí. Uno siempre tiene que estar a la orden”, dijo el jugador al que apodan Zorrito.

"Antes del primer partido me dijeron que estuviera tranquilo, que se sabía que Neymar iba a pisar la pelota, todos sabemos la clase de jugador que es, pero a veces se le va un poco la mano con la pisada"

Para los últimos dos partidos de la selección se acumularon las bajas en el sector defensivo. No estuvieron por lesión Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi, Sebastián Coates y Gastón Silva, y tampoco Camilo Mayada por su participación en la final de la Copa Libertadores. Todo esto le abrió la puerta a Suárez.

El plantel celeste se completó en Londres y ahí compartió con los futbolistas que juegan en su mayoría en los clubes europeos. “Estoy muy agradecido con el grupo porque siempre me trataron como uno más, me aconsejaron, me hablaron. Todos por igual, también a Bruno (Méndez) y a Cabaco, que éramos los nuevos. Eso te da confianza para estar en el grupo, para charlar y después consejos de cómo jugar al fútbol contra Brasil y Francia”.

¿Cómo jugar contra Brasil y contra el último campeón del mundo? “Me dijeron que estuviera tranquilo, que se sabía que Neymar iba a pisar la pelota, todos sabemos la clase de jugador que es pero a veces se le va un poco la mano con la pisada, que estuviera tranquilo de cabeza que el equipo me iba a ayudar, y así fue. Edi tuvo que hacer un doble desgaste, me tuvo que cubrir porque teníamos que hacer el 2 contra 1 contra Neymar y por suerte pudimos sostenerlo muy bien y creo que hicimos un buen trabajo”.

"Soy medio calentón y aunque he cambiado eso, te queda la mancha. En Defensor te ven dos partidos y por una patada te dicen de todo"

Durante ese primer partido jugado el viernes 16 en el Emirates Stadium de Londres, no tuvo encontronazos con el crack brasileño: “Estaba muy tranquilo, si había una patada o algo le iba a pedir disculpas a Neymar. Es esa clase de jugador que si les pegás se agrandan el doble, les gusta, en ese sentido ni con él ni con nadie tuve lío”, a pesar de la fama que se ha ganado en el fútbol local.

“Soy medio calentón y aunque he cambiado, te queda la mancha. En Defensor te ven dos partidos y por una patada te dicen de todo, pero siempre me quedo con las cosas que dice mi familia, mi novia, mis amigos, que son muy positivas”.

La charla con Suárez vuelve a París, donde el martes 20 Uruguay enfrentó a la selección local en el Stade de France. “Me tocó marcar a Griezmann que se tiraba dos por tres por ahí, a Matuidi, al lateral izquierdo (Mendy). Era difícil marcar a todos, pero con la ayuda de los compañeros hicimos un gran partido. Lamentablemente perdimos los dos pero si no hubieran sido los penales terminaban 0-0”.

"Edi (Cavani) y Suárez son dos excelentes personas. Uno siempre tiene esa intriga de cómo serán, pero tienen una humildad que no se compara"

Contra Francia sufrió un poco al principio: “En los primeros 15 o 20 minutos ellos tuvieron la pelota, nosotros estábamos con el ahogo, no salíamos, atacaron por mi lado, después un poquito por el izquierdo pero al pasar los minutos pudimos sostenerlo, bajamos la pelota y creamos algunas situaciones”.

Como no podía ser de otra manera, Suárez se trajo las dos camisetas de Uruguay que utilizó y que le quedarán de recuerdo para siempre. La celeste que utilizó frente a Brasil y la blanca contra Francia, ambas con el número 13. También una de los franceses: “Cambié con el número 18, es medio raro el nombre, no me acuerdo”, dijo, refiriéndose a Nabil Fekir.

Sobre todo le queda el recuerdo de haber compartido el plantel con dos estrellas de primer nivel: “Edi y Suárez son dos excelentes personas, uno siempre tiene esa intriga de cómo son, pero tienen una humildad que no se compara, muy feliz, siempre estuvieron ahí, me aconsejaron”.

Este viernes a la hora 9 el Zorrito Suárez vuelve a entrenar con el plantel principal de Defensor Sporting en Pichincha, y esta vez la estrella será él.