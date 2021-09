Matías Otero la rompió en el Mundial sub 23 de canotaje: sexto y a 44 milésimas del bronce

Matías Otero se convirtió este lunes en el uruguayo que logró la mejor actuación en un Mundial de canotaje. Fue en la categoría sub 23 en la ciudad portuguesa de Montemor-O-Velho donde terminó sexto en el K1 (kayak individual) en la distancia de 500 metros.

Otero, de 23 años, oriundo del Club Acal y que desde diciembre del año pasado entrena en el Club Kayak Tudense de Galicia, España, ganó la serie y fue segundo en semifinales.

"Hice una serie muy fuerte para conseguir una buena calle para la semifinal donde también corrí fuerte y regulé en la llegada. Las sensaciones fueron geniales. En la final salí fuerte los primeros 100 metros, a los 200 metros me fueron agarrando y luego, en el cambio de ritmo llegué muy bien posicionado pero mis rivales cambiaron mejor y en los últimos 50 metros me pasaron varios. Perdí el bronce por 44 milésimas porque hubo esa distancia entre el tercero y el sexto lugar", dijo a Referí apenas llegó a Galicia.

La histórica final del uruguayo Otero

"Una mala palada te puede hacer perder una medalla", lamentó.

El ganador de la medalla de oro fue el serbio Bojan Zdelar fue primero en la final B de los Juegos Olímpicos de Tokyo, el danés Thorbjorn Rask, plata, fue campeón europeo de la categoría hace dos meses mientras que el argentino Agustín Rodríguez, oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, terminó octavo.

"Desde que Matías se fue a España tuvo una progresión impresionante", contó a Referí el presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje, Sebastián Gómez.

Martín Gorriti, segundo año junior

"Esto nos anima a ilusionarnos mucho con el ciclo que comienza porque a partir de este ciclo el K1 500 m va a ser olímpico. Estuvo a nada de ganar una medalla contra los mejores del mundo", agregó.

"En España había hecho preparaciones puntuales para algunos torneos, pero ahora estoy desde diciembre instalado", dijo por su parte el palista.

Jorge Ferrier el DT y los palistas uruguayos

Se fue a preparar el Preolímpico para Tokyo 2020 pero al final el Preolímpico nunca se disputó, por la pandemia de coronavirus. Entonces, con su compañero de equipo en Tudense, Sebastián Delgado, tuvieron que ir al Mundial de Rusia a buscar el milagro de una plaza olímpica. Llegaron hasta semifinales. Otero en K1 200 y Delgado en K1 1000.

En sus inicios, fue Danilo Fusco el entrenador que lo llevó al Acal en Calcagno. Ahí conoció a Victorio Fontaini y a Jesús Spagnolo quien lo formó en el canotaje.

Empezó a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Montevideo y Spagnolo también le consiguió trabajo en la escuela de canotaje del Lago Calcagno.

Tabaré Arca y Jorge Pereira

Tiene siete medallas de oro, 20 de plata y cinco de bronce a nivel sudamericano en distintas categorías (cadetes, junior, sub 23 y senior).

Fue oro panamericano a nivel juvenil con Julián Cabrera en Atlanta 2016 junior en K2 200 y también consiguió dos platas, una con el propio Cabrera en K2 1000 y otra solo, en K1 200.

Con Cabrera fueron también medalla de bronce en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 en K2 1000.

"La distancia que se me da mejor es el 500, desde que soy chico es la distancia que más me gusta", reveló. En mayo de este año en Barnaul, Rusia, ganó en esa distancia la serie de la segunda etapa de la Copa del Mundo en K1 y entró a la final donde terminó octavo, en otra actuación para la historia.

En 2019, Otero ya había hecho historia. En el Mundial de mayores de Szeged, Hungría, con Sebastián Delgado, llegaron a la final de K2 200 donde terminaron en el noveno puesto. Fue la única vez que el canotaje uruguayo estuvo en una final de mayores.

En 2014, Uruguay había registrado su primera final de canotaje a nivel mundial pero en la categoría junior. Fue en el K2 1000 con Julián Cabrera y Sebastián Delgado, quienes fueron novenos, también en Szeged, Hungría.

Un proyecto olímpico

"Quiero apuntar a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 que están a la vuelta de la esquina. Pero es algo que hay que plantearlo bien e ir primero por metas cortas: los Juegos Odesur 2022 y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023", comentó Otero.

En España comparte equipo con los campeones mundiales Roi Rodríguez y Albert Martí. Su entrenador es Esteban Alonso. "Se entrena muy duro y es un lugar idea para mejorar por las infraestructuras del club y la calidad del material humano que hay", expresó Otero.

Por su parte, Jorge Ferrier, el entrenador de la selección, también valoró muy positivamente la actuación del resto de los uruguayos: "El equipo colmó las expectativas, competimos en la elite del mundo, con gente muy experiente y países muy poderosos: España, Hungría, Alemania, Italia o Francia, que tienen mucha tradición en este deporte, lo que hicieron los chicos fue muy meritorio. Salvo Martín Gorriti que es segundo año de juvenil, los demás son primer año de juvenil y tienen muy buena proyección para el próximo Mundial de Toronto".

Tabaré Arca, Jorge Pereira, Felipe Agüero y Martín Gorriti

Martín Gorriti, Felipe Agüero y Santiago Melo competirán en noviembre en los Juegos Panamericanos de Cali. Antes, Gorriti y Melo disputarán el Mundial de larga distancia en Rumania para lo cual se fueron a España para seguir sus entrenamientos. Así de fuerte apuesta el canotaje uruguayo para seguir su progreso.

Resultados en junior

Tabaré Arca y Jorge Pereira, sextos en serie de K2 1.000 m, séptimos en semis y novenos en final B

Martín Gorriti, sexto en serie de K1 1000 m y séptimo en semis (no alcanzó la final B)

Martín Gorriti, quinto en la serie de K1 500 m, sétimo en la semi, octavo en la final B

Felipe Agüero, quinto en K1 200 y séptimo en semis (no alcanzó la final B)

Felipe Agüero y Martín Gorriti, quintos en serie de K2 500 m, séptimos en semis (no alcanzaron la final B)

Felipe Agüero, Martín Gorriti, Tabaré Arca y Jorge Pereira, avanzaron a semis donde fueron novenos

Martín Gorriti y Felipe Agüero

Resultados en sub 23

Santiago Melo, quinto en la serie de K1 200, sexto en semis y octavo en final B

Matías Otero, primero en la serie de K1 500, segundo en semis y sexto en la final A