Mató a su pareja y no se acuerda: ratificaron condena a 25 años

El Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno en lo Penal confirmó la condena por homicidio especialmente agravado por femicidio a Iván Boiani, el hombre que mató a su pareja, Carolina Vivero, en la madrugada de navidad en 2018 y declara no recordar el hecho. Según las pericias de cuatro expertos, es extremadamente probable –nada es cien porciento cierto en medicina– que Boiani padezca amnesia lacunar. Sus abogados entendían que ello no evitaba su imputabilidad, pero la disminuía.



El alegato fiscal y la madre de la víctima describen que tenían una relación conflictiva y que Vivero había querido terminar la relación en varias oportunidades, pero él la manipulaba para volver. Entre otros motivos, porque fue dependiente económicamente. Ella tenía un hijo, que en reiteradas oportunidades –según describieron– fue un elemento que Boiani utilizaba para intentar acercarse a ella.



Días antes del asesinato, ella había hecho un nuevo intento por terminar el vínculo, pero Boiani le había pedido pasar juntos las fiestas. Pero ese mismo día, Vivero se puso firme en su decisión y, según cuenta su madre, ella le dijo que la relación había terminado, pero “era un alivio” porque “pensó que lo iba a tomar a mal”.

A las 5 horas de la madrugada del 25 de diciembre, la madre de Vivero sintió gritos que la despertaron. Eran de su hija. Cuando fue a socorrerla se dio cuenta que la puerta estaba cerrada desde el interior y debió utilizar un destornillador para abrirla. Cuando lo logró, vio a Boiani ensangrentado y en ropa interior que había salido por la ventana. Él le dijo “perdoname” y “salvala”. Luego huyó corriendo a la casa de sus padres, que queda a unas pocas cuadras.

Paramédicos atendieron a Vivero, que había sido agredida con 19 puñaladas, quien murió minutos después. La Policía encontró una cuchilla grande con mango de madera tirada arriba de la cama y sangre en las paredes.



La palabra de los peritos

El psiquiatra Diego Rochón, su colega Stella Bocchino, el médico legista Guido Berro y el psicólogo Gustavo Álvarez argumentaron en sus diferentes informes que las pericias al condenado indican que padece amnesia lunar.

Bocchino, por ejemplo, resalta que él no utiliza la amnesia como excusa para no responsabilizarse de sus hechos. “Es muy gráfico cuando explica. Me despierta con la cuchilla en la mano, entré en shock. Cuando se le pide que aporte detalles sobre la cuchilla y como ésta pudo estar en el dormitorio, expresa: esa fue la que se usó para el asado, se lavó y guardó o quedó en el escurridor”, resaltó.

Álvarez, destacó que “nada en la medicina es 100%”, pero el agresor tiene una “probabilidad muy alta” de padecer amnesia lacunar. En sus palabras, “agujeros negros en la memoria”. Sostuvo que el condenado tiene “control de impulsos” y no se visualizaron rasgos psicopáticos. “En la escala de puntuación de sinceridad. Del 1 a 99, el tiene 88, es un alto índice de sinceridad. En el test son válidos. Las respuestas que dio Boiani fueron honestas”, explicó.

Para el Tribunal de Apelaciones ello no fue motivo para reducirle la pena, si no que la aumentó un año –de 24 a 25 años– puesto que removieron el agravante por dolo directo y lo condenaron por femicidio. Con el descuento de lo ya cumplido.