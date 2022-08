Matonte y Cunha fueron criticados por Estudiantes tras su eliminación; mirá las polémicas y el audio del VAR

El brasileño Athletico Paranaense avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022 al ganarle al argentino Estudiantes por 1-0 (ida 0-0), en el desquite de los cuartos de final jugado este jueves en el estadio Uno de esta ciudad a 50 km al sur de Buenos Aires.

En una definición emotiva, Vitor Roque (90+6) anotó el único gol de la serie, en tiempo de descuento y después de varias acciones polémicas, en la que se vieron implicados los jueces uruguayos Andrés Matonte, en el campo de juego, y Andrés Cunha, a cargo del VAR.

En la primera jugada polémica, Estudiantes reclamó un posible penal a Zuqui que Matonte no consideró y luego Lollo envió la pelota a la red tras el rebote en un poste, pero entre el VAR y el juez consideraron que Morel estaba en posición fuera de juego e interfería la visión del arquero visitante Bento.

¿Que dijo el audio del VAR?

A las pocas horas del partido, Conmebol dio a conocer los audios del VAR. “Al minuto 64, el equipo rojiblanco convierte un gol. El árbitro, a instancias del asistente, sanciona fuera de juego por interpretar que el jugador que se encontraba en posición de fuera de juego interfería al portero. El VAR, al revisar las diferentes imágenes y ángulos, sugiere al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al observar las distintas imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero”, fue la explicación de Conmebol.

En los audios se escucha lo que dice Cunha. “El jugador está por delante de la visión del golero. Creo que no lo tapa para la acción defensiva”, comenzó. “El balón pasa entre el jugador y el guardameta, ¿verdad? Pero el guardameta no le impide hacer el movimiento”, preguntó a sus compañeros en la cabina. “Para mí, el guardameta siempre ve el balón, salvo un movimiento y no le impide el movimiento de tirarse”, agregó.

La jugada de la polémica: para el VAR uruguayo el jugado de Estudiantes tapa al arquero

En tanto, su asistente, Gustavo Tejera, consideró lo mismo: “Cuando sale el balón no está por delante del golero. El que está tapando la visión del golero es el compañero en todo caso”.

Se le recomendó a Matonte que viera la imagen en la pantalla y mantuvo su postura. “El número 5 hace un movimiento, tiene proximidad sobre el golero, y es justo por donde pasa el balón. Voy a mantener la decisión de fuera de juego”, expresó.

La otra acción fue en el final, en el gol de Paranaense. El duelo parecía encaminarse a los penales, pero en el sexto minuto de descuento, y a la salida de un tiro de esquina, el uruguayo David Terans habilitó a Vitinho, que se hizo espacio dentro del área y envió un centro para la llegada del juvenil Vitor Roque, que conectó solo ante la salida de Andújar para enviar el balón a la red y desatar el festejo brasileño.

La jugada tuvo que ser observada por el VAR. Estudiantes reclamó manó del delantero, pero no fue considerada así por los árbitros.

Tal como se preveía en una serie muy pareja e intensa, la resolución llegó con lo mínimo, en el pleno que acertó Paranaense en el último minuto, pero con un Estudiantes que se sintió perjudicado con las decisiones arbitrales y que lo dejó sin el sueño de ir en busca de la Copa por quinta vez en su historia.

El presidente del equipo de La Plata, Juan Sebastián Verón, se manifestó en las redes tras la derrota. “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuando leas esto”, escribió en sus redes con una imagen de la bandera de Brasil.

Por su parte, el arquero del equipo, Mariano Andújar, señaló: "No creo que haya sido el mejor arbitraje hoy".

Ante Palmeiras

Así, Athletico Paranaense se enfrentará en busca de la gran final contra el brasileño Palmeiras, actual bicampeón del torneo, que viene de eliminar por penales al Atlético Mineiro, en una Libertadores que tendrá a tres equipos de Brasil en busca del título, y a Vélez Sarsfield como único representante argentino.

La igualdad en Curitiba había dejado la serie abierta, acaso con un ligero favoritismo para Estudiantes, que tenía la posibilidad de cerrar la llave como local, y dentro de este panorama fue el Pincha el que se mostró más ambicioso, aun con sus limitaciones.

Andrés Matonte

Tuvo un par de ocasiones el equipo argentino en los primeros minutos, primero con un centro de Godoy que Castro definió incómodo, y luego con un envío aéreo que esperaba Morel, pero Pedro Henrique salvó con un cruce in extremis.

Con las subidas de Godoy y Más por los laterales, y con la movilidad de Castro y PIatti por dentro, Estudiantes comenzó a ejercer el dominio, mientras que Hugo Moura redoblaba esfuerzo en el medio, con un ataque inofensivo, ya que el uruguayo Agustín Canobbio no aparecía en la visita, ni tampoco bajaban a recibir Cuello y Pablo, que quedaban aislados.

Intentó sorprender Khellven con un tiro libre cerrado, pero estuvo atento el arquero Andújar, y luego respondió el local con un remate desviado de Agustín Rogel desde buena posición, un toque de Morel que Bento sacó con un manotazo a puro reflejo, y un cabezazo alto de Rogel dentro del área chica.

Quiso pararse algo más adelante el Paranaense en la segunda parte, más consistente en su propuesta y a su propio ritmo, y así tuvo otra ocasión cuando un rebote dentro del área local le quedó servido a Cuello, que buscó el rincón izquierdo, pero el balón salió por muy poco.

En el minuto 90 Estudiantes tendría la última situación propicia, en un gran pase de Morel al vacío para la escapada de Méndez, que definió cruzado apenas afuera ante la salida desesperada de Bento.

Hasta que en la última, el equipo brasileño que dirige Luis Felipe Scolari encontró la pelota del triunfo y del pase a las semifinales.

