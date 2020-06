Maturana: "Tabárez ha esculpido lo que es el modelo del juego uruguayo"

La excusa era hablar de fútbol. Del otro lado del teléfono se escuchó la voz inconfundible de Francisco Maturana, Pacho, amante de este deporte y sin dudas, el entrenador más respetado en su país, Colombia.

La oportunidad para hablar de Uruguay, del presente, de cómo lo ve y de cómo influyó el Mundial de Sudáfrica 2010 en los celestes.

Dirigió a cinco selecciones –Colombia (en cuatro ocasiones y la sacó campeona de la Copa América por única vez en su historia, en 2001), Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago–, el año pasado fue ayudante técnico de Rafael Dudamel en Venezuela en la Copa América de Brasil 2019, y hoy es miembro del Comité Técnico de la FIFA y de Conmebol.

Fue entrenador en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 con el combinado de su país. Y así empieza el diálogo con este “alumno de Luis Cubilla”, como alguna vez se definió, y que visitó al Maestro Tabárez cuando este colgaba cuadros históricos celestes en el Complejo Uruguay Celeste.

“Tengo una percepción respecto a Uruguay que es que Uruguay no solamente es de los uruguayos, sino de los americanos, porque siempre existía esa competitividad o competencia con Europa. Y en algún Mundial, uno era hincha de Brasil o Argentina que llevaban la batuta, pero hay que reconocer que el primero que sacó la cara y puso la bandera fue Uruguay. Llega a cualquier Mundial como campeón del mundo. Ha sido bicampeón (sin contar los dos títulos mundiales de los Juegos Olímpicos), entonces el Mundial de Sudáfrica fue muy bueno en el que mostró su superioridad total en la etapa de grupos contra Francia, Sudáfrica y México”, comentó Maturana, solo como para que sirviera de introducción a la charla con Referí.

Pacho dice que “lo significativo es la forma, y le preguntás a cualquier amante del fútbol que te diga algo de Uruguay y te habla perfectamente de lo que es la identidad uruguaya. Más allá de que gane o pierda, Uruguay ha sido fiel a un esquema, fiel a un estilo que hace parte de la posibilidad del pueblo uruguayo y que lo llevó en un principio a ser campeón del mundo y después a reencontrar su espacio a partir de ese torneo en Sudáfrica en donde estuvo a la altura. Ganó con autoridad su grupo y luego se encontró con otros buenos partidos. Allí se vio la fortaleza defensiva de ese equipo, la cual se manifestó en la primera ronda en la que ninguno de sus tres rivales le anotó goles”.

Maturana recuerda el encuentro con Ghana cuando la celeste ganó en la definición por penales.

“No era un rival cómodo, pero Uruguay realizó un partido equilibrado, y lo ganó por jerarquía por penales. La actitud defensiva es importantísima. Más allá de que está la segunda cara del equipo: la ofensiva. Luego, contra rivales de muchos pergaminos y mucha historia, Uruguay mostró algo que ha sido importante en su historia. No he visto a Uruguay con un 4-3-3, o 4-2-4, o 4-4-1-1. No. A Uruguay lo veo con sus dos delanteros e históricamente ha tenido a esos jugadores para enorgullecerse y buscar el camino. Ese fue el Mundial en el que Forlán fue el mejor y el goleador (junto a David Villa, Wesleij Sneijder y Thomas Müller), pero también estaban Luis Suárez, el Loco Abreu y Cavani. Entonces es lindo tener tantos jugadores y lo que dice su etapa de formación, su proceso formativo, que es coherente con su identidad”, agrega.

El estilo uruguayo

A Pacho Maturana le encanta hablar de fútbol, es una de sus pasiones. Y conoce mucho de este deporte.

Consultado acerca de si a partir de Sudáfrica 2010 ve cambios en el estilo uruguayo, indicó: “Ha cambiado, pero sin distorsionar su idea, su sensibilidad, su marca, porque creo que Uruguay sigue siendo fuerte defensivamente con centrales importantísimos en el juego aéreo. Antes encontrabas esos volantes centrales más de quitar, pero ahora dentro de lo que es la evolución del fútbol, todo cambió”.

Y añadió: “A veces uno pensaba que acá en América el fútbol empezaba cuando se la daban al ‘10’. No. Puede que sí, pero hoy el fútbol empieza cuando la tiene un jugador bueno. El fútbol nace en cualquier lugar y esa zona central con la ausencia del ‘10’, ha sido bien capitalizada por el Maestro Tabárez que es un sabio en eso y que conoce, y ha esculpido lo que es el modelo de juego uruguayo a partir del momento histórico presente. Ha encontrado jugadores que tienen la característica uruguaya, pero también tienen la sensibilidad que los habilita para que sean iniciadores del buen juego”.

Dueño de un estilo particular y que ha sufrido cambios, Tabárez puede gustar o no, pero es referente mundial. Y así lo entiende Pacho.

“Indudablemente que el Maestro es un ejemplo para todos. Para los entrenadores, para los jugadores, porque el Maestro es respeto. Es una invitación a respetar. Porque eso que él da, es lo que recibe. Y todos sus jugadores, ustedes y los dirigentes, todos lo respetan. A mí me tocó ir allá a Uruguay, cuando estaban en la construcción de la concentración para los jugadores (Complejo Uruguay Celeste) y verlo dónde poner un cuadro u otra cosa, pendiente de los futbolistas para que cuando regresaran a la selección, encontraran las mismas cosas que tenían en Europa. Siempre con esa calidad humana, buscando que esos seres humanos se encontraran bien”.

Maturana explica que “a partir de ahí, la coherencia y el respeto que ha tenido la dirigencia con él, es una invitación para las demás Federaciones a creer en los procesos. Porque ahora a los cuatro o cinco partidos en una Eliminatoria, hay países que cambian cuatro o cinco entrenadores. Ese ejemplo de Uruguay es importante para todo el mundo del fútbol, sobre todo aquí en Sudamérica”.

“Uruguay sacó la cara por Sudamérica”

El histórico técnico colombiano entiende que “Uruguay sacó la cara por Sudamérica en Sudáfrica y tiene licencia para hacerlo. No solamente allí lo hizo, sino que lo puede hacer en los mundiales que vengan. Porque en América, todos los países evolucionan. Algunos buscando río arriba, en cambio Uruguay evoluciona desde su fortaleza de la identidad, de la manera de interpretar el fútbol y tiene los avales para representar a América indudablemente. Ha ganado 15 veces la Copa América. Eso te dice que no estamos hablando de un desconocido, hablamos de alguien que tiene todos los pergaminos y alguien del que todos ustedes los uruguayos deberían sentirse orgullosos”.

Acerca de los jugadores uruguayos, hace su propia lista de quienes se destacaron en Sudáfrica y de los que ve con futuro.

“Soy un apasionado por los centrales. Son una invitación a construir un buen equipo porque es muy difícil jugar bien si no jugás bien en defensa. Y los centrales de Uruguay siempre han sido ejemplo, referentes. Siento un gran respeto por (José María) Giménez, por (Diego) Godín. El capo de los capos es (Diego) Lugano, un gran capitán. Me encanta que esas personas que jugaron bien al fútbol, nunca se vayan del fútbol y desde otra dirección, ayuden al crecimiento de este deporte”, sostuvo.

Pero también habla de otros. “Los dos volantes de marca entre comillas (Federico Valverde y Rodrigo Bentancur) que tiene Uruguay, son lo nuevo. Ya están en grandes ligas y equipos, tienen esa garra uruguaya, pero también la sensibilidad para darle buen destino a la pelota y ser una invitación para que se juegue bien. Después, sus delanteros siempre, históricamente han sido esos que uno nunca quisiera tener de rivales, que son generosos, si te distraés, te matan, te destrozan, a punta de su fútbol, de su entrega, de su concentración durante 90 minutos. Toda esa zona central es el espíritu uruguayo, que se fortalece con los laterales para ir y venir”.

Y vuelve a hablar de dos protagonistas: “Valverde y Bentancur son chicos jóvenes, que cambiaron el estilo del juego porque son de muy buen pie, pero ojo, también raspan, son completos. Uno espera que estén mucho tiempo en la selección. Pero conociendo a Uruguay, en cualquier momento aparece una figura y se va a ganar a pulso su puesto. Aunque tendrá que lucharlo mucho porque esos jugadores, en mi caso, me sensibilizan, y me gusta que sean de América”.

“Europa nos lleva ventaja”

Pacho afirma con su conocimiento futbolístico que desde América se quedó respecto a Europa.

“En América hace cuatro años estamos partiendo desde una salida que Europa nos lleva ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Está manifiesta en el último Mundial donde los europeos convirtieron al mismo en una Eurocopa y los países de América nos regresamos con la satisfacción del deber cumplido. No veo drama. Eso quiere decir que estamos asumiendo que ellos son mejores. Ese es el desafío. Es más. Incluso la misma FIFA está direccionando la búsqueda de las razones o del camino a reencontrar ese protagonismo a partir del encuentro de nuestras filosofías en cada Confederación”, explica Maturana.

Según entiende “antes tú jugabas con Paraguay y sabías cómo iba a jugar ese partido, ya te lo imaginabas porque tenías la idea de cómo jugaba. Ibas a jugar con Brasil y también sabías. Ahora no se sabe porque han perdido esa identidad. Entonces el tema es buscar esa identidad que siempre ha patrocinado en América la libertad para los jugadores de talento. Ahora los jugadores de talento están prisioneros de un esquema que fue lo que le hemos copiado a Europa. Entonces ahora no escuchás que la reunión es a partir ‘de la jugadita que hice’, ‘viste la pared, la gambeta, viste el túnel que hice’. No. Ahora la discusión es en cuántos kilómetros corrió este o el otro, cómo se armaron de rápido, con una serie de terminologías que básicamente tratan de tapar la carencia del fútbol como tal”.

Y así se despidió Pacho: “Que disfruten de esos recuerdos (de Sudáfrica) porque esos recuerdos son pistas para el presente, y al Maestro, mi abrazo, mi respeto y mi admiración”.