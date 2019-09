Mauricio Lambiris pagó la sanción con soberana remontada

Otro gran fin de semana de carreras para el piloto uruguayo Mauricio Lambiris. Tras su resonante victoria en el Turismo Carretera (TC) hace siete días en Paraná, ahora el piloto oriundo de Montevideo compitió en la novena fecha del Turismo Nacional (TN) en su máxima categoría, la Clase 3. El uruguayo lo hizo en el Ford Focus del equipo MartosMed, auto y equipo en el que tuvo que recalar casi que a último momento cuando el equipo Chetta Racing (Honda) con el que tenía acordada su temporada, decidió retirarse al no compartir una sanción aplicada a uno de sus pilotos.

Con ese panorama, Mauricio Lambiris fue al autódromo de Viedma. Si bien tuvo un contacto anterior con el auto, fue en Viedma donde esencialmente re-armó su ciclo 2019 en la segunda categoría más importante del automovilismo argentino.

Rápidamente demostró su capacidad para adaptarse al nuevo escenario que tenía por delante y en los entrenamientos estuvo siempre entre los mejores. En una categoría que orilla los 30 autos y de los cuales 20 están habitualmente encerrados en un segundo, cerrar los entrenamientos en el sexto lugar era todo un mérito y lo refrendó luego en la clasificación al quedarse con el quinto lugar.

La paridad era impresionante pues basta ver que Mauricio Lambiris (Ford Focus) clasificó quinto a tres décimas del mejor registro. Es decir, cinco autos en tres décimas y los 18 mejores en un segundo. Imponente.

Tras la clasificación, el piloto uruguayo destacaba lo siguiente: “Fue una clasificación bastante buena para nosotros. Nos vamos adaptando bien al equipo, y el funcionamiento ya fue muy bueno y mejorando desde los entrenamientos. En la vuelta rápida de clasificación detrás de Urcera fue malo el primer parcial porque me paso un poco de largo en la curva uno, y perdimos algo de tiempo que nos hubiera permitido quedar un poco más adelante, pero el Focus mostró buen potencial, fuimos los mejores de la marca, y tenemos buenas expectativas para mañana estar competitivos y dar pelea por la carrera. Agradecido a todo el MartosMed por el trabajo así como también a los sponsor que nos acompañan y han apostado en este nuevo proyecto".

La serie y una gran final

Tras el agitado y competitivo sábado, llegó el domingo y con él dos competencias para cerrar otro fin de semana de alto nivel. En la mañana, la serie clasificatoria. El TN disputa dos series preliminares con dos grupos diferentes de pilotos, 14 en una y 14 en la otra, ordenados de acuerdo a la clasificación del día anterior.

En la carrera “corta”, Mauricio Lambiris fue al ataque desde el comienzo porque sabía que era su oportunidad ante uno de los favoritos, Leonel Larrauri. Lo intentó pero sin ir más allá de un posible golpe que dañara el auto o le hiciera perder posiciones. Cerró la carrera corta tercero. Un buen resultado porque lo mantenía entre los seis mejores para la grilla de la Final y porque además –tal vez lo más importante- el ritmo era tan contundente con los autos de Manuel Urcera, Leonel Larrauri y Mariano Werner, referentes hasta allí.

Pero…llegaría algo inesperado: el Ford Focus del uruguayo se movió levemente antes de darse la orden de largada y las autoridades de prueba lo recargaron con segundos y cayó al décimo lugar. Se vino la noche…

"Teníamos un gran auto en la serie. Pero el Auto de Seguridad lo benefició a Larrauri porque nos sacó tiempo de intentar ir por la victoria y a la vez, abrir más la brecha de tiempo con los otros rivales. La sanción me tomó por sorpresa. No llegué a percibir desde arriba del auto que me moví antes pero viendo luego la reiteración, no hay nada que discutir. Una verdadera lástima porque en la largada, pese a eso, no tuve ningún beneficio. Trataremos de avanzar en la final. Sabía que tenía que ser rápido en la serie para que se nos escape mucho Larrauri y tal vez eso me jugó en contra en la largada. Pero ya está. En líneas generales estamos bien e iremos con todo a ver hasta dónde podemos avanzar en la final".

Lo concreto es que Mauricio Lambiris, penalización mediante, cayó al lugar 20 de la grilla.

Se sabe y de sobra lo que es largar en ese lugar en el TN clase 3. Un riesgo tremendo pues “sin quererla ni beberla”, te aplican un golpazo y te mandan al pasto o a la tierra a las primeras de cambio. Las dos o tres primeras vueltas eran cruciales para escapar a esos incidentes.

Mauricio Lambiris lo hizo. Zafó no menos de tres o cuatro veces, incluso una muy difícil -en el cuarto giro de 20- cuando delante se le atravesó un rival golpeado por otro y pudo esquivarlo por milímetros.

Cuando la carrera se estabilizó a partir del quinto/sexto giro, el uruguayo empezó a exprimir el Ford Focus del MartosMed y protagonizó algo que habitualmente le sale muy bien: las remontadas.

Fue pasando uno a uno rivales, aprovechó con gran lucidez mental situaciones que sus propios rivales se generaban entre sí –golpes- delante y los sorprendía para superarlos hasta llegar no solo en el sexto lugar final –avanzó 14 lugares- sino para además terminar con el vencedor –Alfonso Domenech (Toyota)- a tiro o al menos, en el ritmo del ganador.

Por momentos fue a la fricción, aguerrido, puerta a puerta, paragolpe a pargolpe, como lo requiere la categoría o te pasan por arriba y en ese “ambiente” salió adelante para sellar otro domingo al más alto nivel conductivo.

Fue una carrera impresionante, tal como lo hace a menudo el TN Clase 3. Dura, áspera, algunas veces desleal y de incierto desenlace. De allí que el sexto lugar de Mauricio Lambiris se agiganta.

Fueron tantas las incidencias que las autoridades de prueba trabajaron varias horas después mirando videos y fueron llegando las primeras penalidades. Consecuencia de ellas, Mauricio Lambiris avanzó otro lugar al ser excluido por “Maniobra Antideportiva” Julián Santero quien había ocupado el cuarto lugar en la pista.

De esta manera, Mauricio Lambiris cierra la novena fecha del TN Clase 3 en el autódromo de Viedma, Río Negro, con un fantástico quinto lugar tras salir a la final desde el casillero 20 entre 28 pilotos.

Pese a no llegar al podio que se visualizaba como algo altamente probable, el uruguayo completa una semana de altísimo nivel y jerarquía conductiva en las dos categorías más intensas y más competitivas del automovilismo argentino: triunfo en el TC y quinto lugar tras fantástica remontada en el TN.

"Fuimos para adelante en todo momento, largamos vigésimos y llegamos sextos en la pista y mucho rato después supe que fui quinto. Más contento aun. Tremendo ritmo tenía el auto, si no fuera por la sanción en la serie hubiéramos peleado en la final por la victoria. Por suerte pudimos conseguir un gran resultado final para el equipo porque después de la serie la verdad que el panorama era complejo", destacó Mauricio Lambiris tras saludar a todo el equipo MartosMed por el gran auto que le entregaron en tiempo récord tras resolver su incorporación a esa escudería hace menos de una semana.

Pelea por dos campeonatos

En una semana de grandes éxitos, Mauricio Lambiris sigue posicionado en la lucha de los dos certámenes de automovilismo más relevantes del vecino país: el de Turismo carretera (TC) y el de Turismo Nacional (TN) en su máxima categoría, la Clase 3. En ambos campeonatos compiten los máximos exponentes del automovilismo argentino y de allí que jamás TC y TN coincidan en sus espectáculos. Eso dimensiona la campaña del uruguayo.

En el TC y a falta de tres fechas, Mauricio Lambiris (Ford) se coloca tercero a tan solo 7,5 puntos del líder Valentín Aguirre (Torino) en tanto en el TN Clase 3 a falta de tres fechas, ahora está sexto a 64 unidades de quien puntea la tabla anual, Manuel Urcera (Honda). Una lástima no poder sumar los puntos de la serie en Viedma por el recargo. De lo contrario, la brecha en el TN se hubiese reducido un poco más.