Maxi Larrosa brilló en el USA Open de Las Vegas: medalla de oro

La selección uruguaya de karate dirigida por Pino Píriz logró una notable actuación en la Copa Internacional USA Open disputada en la ciudad de Las Vegas y Maximiliano Larrosa volvió a brillar obteniendo medalla de oro.

En la categoría adultos (senior) de -60 k, el medallista de bronce de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y medallista de oro de los Juegos Odesur de Cochabanba 2018 logró imponerse en el evento que se llevó a cabo en el Paris Las Vegas Hotel and Casino cumpliendo notables desempeños.

El USA Open Karate Championships reúne cada año a los mejores exponentes de karate de las tres Américas, es un evento de elite donde se ve lo mejor de la región más allá de los Sudamericanos y Campeonatos Panamericanos.

Participaron en esta ocasión más de 25 países y Uruguay logró medallas en casi todos los eventos que participó, incluida una por equipos.

Nicolás Deandrea, de 19 años, logró medalla de plata en senior, Agustín Barrios fue medalla de bronce en la categoría 16 y 17 años, Francisco Barrios, en -75 k, ganó el oro en categoría sub 20, el propio Dandrea fue bronce en sub 20 en -60kg, Santiago Malián fue bronce en sub 20 en +84 k, Bruno Ayphassoro fue bronce en -68 k de 16 y 17 años mientras que el equipo masculino de 16 y 17 años, integrado por Tomás Dota, Bruno Ayphassoro y Agustín Barrios logró la medalla de oro en la categoría team kumite. A pesar de no ganar medalla, Juan Macedo también tuvo una destacada actuación al lograr el cuarto puesto perdiendo en la definición por la medalla de bronce.

Esta semana, la delegación viajará a Guayaquil para disputar el Campeonato Sudamericano de karate.

Tomás Dota y Bruno Ayphassoro, después, serán los representantes de Uruguay en la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se llevarán a cabo en Rosario.

Larrosa y Macedo son los que se proyectan para disputar en octubre los Juegos Odesur de Asunción.

"Este evento es el torneo con máximo nivel de América por fuera de lo que es el Sudamericano y el Panamericano. Dejamos una muy linda impresión, hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz por un desempeño del grupo en total, vinimos con todos y la gran mayoría ganó medalla, el único que no pudo fue Juan pero peleó como un león e hizo un gran torneo", remarcó a Referí el sensei Pino Píriz.

Esta será la delegación de atletas para el Sudamericano. En esta ocasión, a Píriz lo acompañará el entrenador Fernando Barrios. Además, Joel Mokosce irá como árbitro.