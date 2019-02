Máximos desde setiembre en el mercado lanero australiano

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Hubo una nueva semana de avance en el mercado lanero australiano, que ya gana entre 7% y 8% desde que se recomenzaron las actividades tras el receso de fin de año. Las lanas gruesas continúan liderando la recuperación abriendo expectativas de hasta dónde pueden seguir avanzando sus precios.

En la plaza doméstica se ha trasladado esa mejora de los valores, gracias a compras de China.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 14,51 por kilo base limpia, ganando de ese modo 3,6% en la semana y 7,8% desde que recomenzaron los remates a mediados de enero. Llegó así al nivel más alto desde el 26 de setiembre del año pasado.

En la divisa australiana el IME terminó en AU$ 20,27 por kilo, sumando 3% en la semana y 8,9% desde mediados de enero. Llegó al nivel más alto desde mediados de setiembre de 2018.

Las lanas gruesas volvieron a liderar el avance. En los lotes de 28 micras la suba semanal fue de 9%, acumulando una aumento de 32,5% desde que se reiniciaron las subastas. En lanas de 30 micras el alza semanal fue de 9,6%, con una recuperación de 40,5% en lo que va del año. En los lotes de 32 micras el alza semanal y acumulada fue de 12% y 24,7%, respectivamente.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana refleja el traslado de la suba en Australia al mercado local. Por lanas entre 29 y 29,9 micras se dieron promedios de US$ 2,80 por kilo sin acondicionar, de US$ 3 por grifa celeste y de US$ 3,30 por kilo grifa verde.

Para lanas entre 28 y 28,9 miras los valores fueron US$ 3 por kilo sin acondicionar, US$ 3,45 grifa celeste y US$ 3,68 por kilo grifa verde. Para lanas entre 27 y 27,9 micras las referencias fueron US$ 3,50 por kilo grifa celeste y US$ 4,05 por kilo grifa verde.