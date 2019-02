Por Pablo Carrasco, especial para El Observador

En el mes de mayo del año 2016, el capataz de un amigo notó la falta de 59 terneros en el campo que le tocaba cuidar. Rápidamente notó que alambrado por medio, un lote de animales tenía el tipo de los ganados de la estancia e hizo la denuncia. La certeza provenía de ese maravilloso conocimiento insustituible que no se aprende en los libros y que adorna a la enorme mayoría de nuestros camperos. Rápidamente la Policía local con el apoyo de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) allanó el predio vecino y encontró los restos de caravanas y devolvió los animales a sus legítimos dueños. Caso resuelto, diríamos con total éxito, como en la mayoría de los casos que he conocido en mi vida ganadera.

El problema comenzó cuando el episodio ingresa al área judicial. El juez determina la interdicción de los animales robados como un recaudo en el caso de necesitarse mayor evidencia y encarga la custodia de los animales a los propios dueños. En los últimos días del mes de enero de este año, es decir 32 meses después, la justicia les ha hecho la entrega de los animales en cuestión para que dispongan de ellos con libertad. El contraste fue alarmante. Mientras el autor del abigeato sólo era incomodado con citaciones al juzgado, las víctimas del robo tuvieron una condena concreta de casi tres años gastando en los animales y sin poder darles el curso comercial normal para el giro del establecimiento.

No es mi intención reprochar la existencia de disfunciones en el conjunto de leyes que rigen nuestra convivencia. Los errores por inadecuación, obsolescencia o simplemente diseño legal es cosa de todos los días y no me impresionan. Lo que resulta desconcertante es lo que hacemos con estas disfunciones: absolutamente nada.