Medias, comida y Quiricocho: las cábalas de Bilardo, que se mejora y lucha para salir del CTI

Carlos Bilardo fue jugador y campeón del mundo con Estudiantes de La Plata. Luego, ya retirado, se destacó como director técnico, referente de la escuela resultadista, y tuvo su pasaje más exitoso en la selección Argentina junto a Diego Maradona, cuando fue campeón del mundo en 1986 y subcampeón en Italia 1990.

A sus 81 años, Bilardo está internado desde el 4 de julio en una clínica de Buenos Aires por un cuadro de hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurodegenerativa, por la que fue internado en dos ocasiones en 2018. El estado de salud de Bilardo mejora lentamente y el diario Clarín infirmó que podría salir del CTI en los próximos días.

En su carrera futbolera, aunque también estudió medicina y es doctor, se hizo popular no solo por su capacidad de conseguir títulos sino también por sus distintas cábalas. Como jugador supo ser campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones y alcanzar una Intercontinental con Estudiantes de la Plata mientras que como director técnico llevó a su selección a disputar dos finales del mundo seguidas.

Sin dudas sus cábalas, o "costumbres" como prefiere llamarlas él, se han hecho muy populares. Y aunque los "cabuleros" o "costumbristas" dicen que no se tiene que revelar, Bilardo sí repasó en una entrevista emitida en 2017 por la cadena argentina TyC Sports algunas que ya se rompieron.

Ante la pregunta del periodista sobre a qué edad comenzó a tener sus primeras cábalas dijo que desde era bebe. "Desde que tomaba la teta", dijo el técnico entre risas. Estas "costumbres" no se detuvieron con los años sino que se incrementaron, y como estudiante tenía varias también. "Viajaba siempre en el mismo colectivo de la linea 110 y siempre en el mismo subte", contó el ex jugador. ¿Y si no pasaba ese exacto?. "¡No me subía ni loco!", respondió.

Ya como profesional las cábalas se mantenían. "Viajar a la misma hora, comer lo mismo la noche anterior, el desayuno, el almuerzo", dijo en referencia a su etapa como futbolista. Consultado por sus cábalas como director técnico también contó varias. "Entrar con el pie derecho a la cancha, ponerme la media así, ponerme el zapato a tal hora, ponerse la camiseta de un lado o del otro...", dijo al enumerar solo algunas de sus cabalas.

También habló sobre "Quiricocho", al que identificó como un personaje que prefirió no nombrar pero que siempre prefería tener lejos.

Ante la duda que muchos creyentes se hacen sobre hasta cuándo se mantiene una cábala, el doctor se expresó. "Cuando perdés o cuando te va mal", afirmó.

Acerca de la gran polémica sobre su manera de dirigir y la frase acuñada como "bilardismo" como una manera de jugar el ex técnico sacó su biblia. "A mi me gusta jugar y ganar", sentenció.