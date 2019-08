Médico sumariado por ASSE pidió a la comisión de ética colorada que analice su caso

Darío Becerra, el candidato a Diputados por la lista 2000 de Julio María Sanguinetti, que fue sumariado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por una presunta actuación irregular en su cargo de exjefe de la Emergencia del Hospital de Treinta y Tres, se presentó ante la comisión de ética del Partido Colorado para que se examine su conducta y aclaró que cuando sea citado presentará pruebas.

Este miércoles el directorio de ASSE decidió destituir a la cúpula del hospital, y sumariar con separación del cargo a Becerra, junto a un urólogo luego de comprobar irregularidades en el uso de los fondos presupuestados asignados a ese centro de salud. El monto que las autoridades no pudieron justificar oscila entre los $ 40 millones y los $ 50 millones, informó Búsqueda y confirmó El Observador.

En una reunión los integrantes del directorio presidido por Marcos Carámbula resolvieron cesar al director del hospital y, a la vez, abrir un sumario con retención de haberes al subdirector, su secretaria adjunta, la administradora y el gerente financiero. Becerra, jefe de puerta, y el urólogo también fueron sancionados, por estar vinculados a la contratación de una empresa proveedora de servicios.

Becerra es líder de una agrupación del Partido Colorado en Treinta y Tres y compitió en las elecciones internas con la lista 2000 de Treinta y Tres.

En la carta que presentó planteó que “en virtud de los hechos de pública notoriedad (...) que diera lugar a informaciones confusas y erróneas, que intentan desprestigiar nuestro buen nombre, vengo a solicitar el pasaje de todos los antecedentes a vuestra Comisión, para que se estudie nuestro caso y quede claro nuestro accionar apegado a las normas, a la ética y a la moral”.

La Comisión de Ética y Conducta Política del partido está integrada por Jaime Sapolinski, Teresita González, Jorge Schusman, Julio César Maglione y Graciela Rompani.

“A quienes me conocen y a quienes no me conocen, me seguirán viendo luchar con todas mis fuerzas por mejorar la condición de vida de nuestra gente y de nuestro querido Treinta y Tres. La justicia triunfará y esa es mi tranquilidad”, expresó Becerra.