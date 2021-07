Medio siglo en los Juegos Olímpicos: del atentado de 1972 a los de la pandemia de 2021

Sufrió en vivo el episodio de Setiembre Negro, el más sangriento que recuerda la historia de los Juegos Olímpicos en Munich 1972. Fue testigo del desembarco de los deportistas profesionales en la estructura del Comité Olímpico Internacional con el Dream Team de Estados Unidos en Barcelona 1992, vivió la majestuosidad de Beijing 2008 y los primeros juegos en Sudamérica en Río 2016. Viajó como delegado de natación en 1972, 1976 y 1984. Como presidente del Comité Olímpico (COU) desde 1988, como Miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) entre 2000 y 2012, como presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA) en 2012 y 2016.

Julio César Maglione asistirá a sus duodécimos Juegos en Tokio 2020 (en julio-agosto 2021, por la pandemia de covid-19) en un recorrido marcado por medio siglo de actividad en la elite del deporte olímpico, en lugares a los que no accedió otro dirigente en la historia del deporte uruguayo, ni accederá ningún en las perspectivas actuales y la influencia de Uruguay en la dirigencia mundial.

El susto de 1972

La noche del 5 de setiembre de 1972 no la olvidará jamás. En su primera experiencia olímpica, como delegado de la Federación Uruguaya de Natación cumplió la función de tesorero. “Fue una experiencia muy desagradable lo que pasó aquella noche”, recuerda.

Acreditación de Maglione en los Juegos Olímpicos de Munich 1972

Setiembre Negro fue el incidente más violento y dramático en la historia de los Juegos. Un comando palestino secuestró a integrantes de la delegación israelí en la Villa Olímpica, a pocos metros de donde estaban los representantes uruguayos.

Luego de 30 horas de negociaciones ante la expectativa de todo el mundo, la policía alemana intervino y se desató una masacre que dejó 11 deportistas israelíes, cinco terroristas, un policía alemán y el piloto de un helicóptero muertos.

Los Juegos estuvieron suspendidos por un día y luego el COI realizó una ceremonia fúnebre en el estadio Olímpico ante 80.000 personas.

Uruguay estaba alojado en la villa olímpica en el mismo sector que Israel y Hong Kong. Maglione compartía la habitación con el miembro COI Vallarino Veracierto, recuerda, y “aquella mañana fue todo diferente. Cuando salí vi a dos enmascarados que me dijeron que me tenía que ir a la habitación. Fue un momento de gran tensión. Después seguimos todo el proceso viendo qué hacíamos para poder salir de ese sector. Luego de muchas horas, finalmente nos fuimos por un costado, por una escalera, porque no había ninguna vigilancia. Fue uno de los peores momentos, porque nadie podía imaginar que sucediera un acto terrorista de esa naturaleza en unos juegos que tuvieron una gran organización”, recuerda.

La delegación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de 1972

Los Juegos de 1972 fueron los de Mark Spitz.

“Pude ver a los dos más grandes nadadores de la historia, Spitz y Phelps (medallista en 2004, 2008, 2012 y 2016)”, dice, y además comenta que en aquella delegación de Uruguay participó Susana Saxlund, que había sido campeona de URSS en 100 metros libres y representó a Uruguay después de hacer las gestiones para que integrara la delegación celeste.

La acreditación de aquellos Juegos de 1972, en su época como presidente de la Federación Uruguaya de Natación, permiten viajar a medio siglo atrás en la historia de los Juegos Olímpicos.

En su siguiente experiencia, en Montreal 1976, participó como delegado y recuerda que la villa estaba muy cerca de los centros deportivos.

En Moscú 1980, EEUU decidió no participar y buscó aliados para generar un bloqueo a los juegos de la URSS.

En las negociaciones, consiguió el apoyo del gobierno uruguayo y el Comité Olímpico no participó de las competencias.

El COU volvió en Los Ángeles 1984, y Maglione, quien también viajó en representación de la natación uruguaya y miembro del directorio, los recuerda porque estuvo en todas las competencias de los uruguayos y siguió especialmente la campaña de la selección de básquetbol que culminó sexta, un logro impensado para los tiempos actuales.

Los de Seúl 1988 marcaron el regreso a Asia después de 38 años.

La transformación de Barcelona

Cuando habla de Barcelona 1992 los recuerda como sus primeros Juegos como presidente del COU y destaca la obra de quien fuera su amigo y presidente del COI Juan Antonio Samaranch.

Samaranch y Maglione en Atlanta 1996 cuando pasó a ser miembro COI

“Fue increíble lo que hizo Barcelona. Transformaron un sector industrial destruido en una villa olímpica que era un conjunto de hoteles y grandes complejos. Eso fue obra de Samaranch, quien después de aquello marcó un antes y un después”, apunta.

“Vi a los NBA compitiendo a nivel olímpico, que fueron un atractivo muy especial, mientras el deporte olímpico comenzó a pasar del amateurismo al profesionalismo. En ese momento La FINA era Federación Internacional de Natación Amateur y después de Barcelona 1992 pasó a Federación Internacional Natación”.

Atlanta 1996 marcó su carrera directriz. Ingresó como miembro COI. “Haber sido miembro COI fue una distinción”, resume. Ocupó el lugar de José Vallarino Veracierto, quien fuera presidente del COU entre 1976 y 1988.

En Sídney 2000 vio en vivo cómo se elevaba el Pabellón Nacional por primera y única vez como dirigente, cuando Milton Wynants consiguió su medalla de plata, en ciclismo.

“Fue muy emocionante aquel momento porque éramos un puñado de uruguayo, a pesar de que había una gran colectividad que acompañó a la delegación en Sídney”.

Atenas 2004 marcó el regreso de los Juegos a la cuna del deporte olímpico.

Beijing 2008 y Londres 2012 los vivió desde la comisión que evaluaba las sedes y proponía al COI quiénes reunía las condiciones para ser candidato.

Con la comisión visitó cada una de las ciudades que se candidatearon, en un largo proceso de aprobación. En 2008, Kuala Lumpur, Sevilla, Bangkok, El Cairo, La Habana, Beijing, París, Toronto, Osaka y Estambul. Las últimas cinco ingresaron en la elección final y escogieron a Beijing. En 2012 recorrieron París, Madrid, Londres, Nueva York, Moscú, Leipzig, Rio de Janeiro, Estambul y La Habana. Finalmente el COI votó a Londres.

“En cada país participábamos con la comisión en reuniones con autoridades. Los países ratificaban la intención de hacerse cargo de la sede, debíamos asegurar si podían cumplir los estadios que prometían, si contemplaban los cuidados del medioambiente, seguridad sanitaria para los extranjeros y otros detalles de la organización”, explica. En 2008 vistió 10 países y en 2012, nueve.

También su recorrido olímpico lo llevó cada año al Palacio de Buckingham. “Integré durante 12 años, junto a la Reina Isabel, la comisión que elegía a los miembros COI. Una vez por año iba al Palacio de Buckingham, en la sala principal teníamos un almuerzo con toda la comisión. Cuando me fui tuvo palabras muy amables y de agradecimiento por la cooperación que había tenido”.

Beijing 2008 lo recuerda de una forma especial. “Fue espectacular la organización. Se generó una ciudad con estadios nuevos en una zona descampada. Ocurrió algo similar a lo de Barcelona”.

Maglione y Phelps en Londres 2012

En Londres 2012 vivió la experiencia del regreso del fútbol uruguayo a los Juegos, y en Río 2016 los primeros de Sudamérica y en los que integró el comité de evaluación de la sede de Río.

En 2015, al cumplir 80 años dejó su lugar como miembro COI y pasó a ser miembro honorario.

En Tokio 2020 celebra su medio siglo en el mundo olímpico.

¿Cuál es su top tres de los Juegos Olímpicos? “Barcelona 1992, Beijing 2008 y Seúl 1988. Los tres fueron los más sorprendentes que vi”, resumió.