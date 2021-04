Memorial por Tragedia de los Andes: el proyecto del Municipio E que puso de punta a ediles del FA

El Municipio E de Montevideo, liderado por la alcaldesa nacionalista Mercedes Ruiz, proyecta la refacción de la plaza Ortega y Gasset para instaurar un memorial por la Tragedia de los Andes. En un borrador del Plan de Obras que será discutido este jueves en el cabildo abierto municipal, el tercer nivel de gobierno incluyó un cronograma para iniciar los arreglos en el segundo semestre del 2022 por un costo estimado de $15 millones, lo que desató críticas de ediles del Frente Amplio por considerarlo un "gasto innecesario" y por ser un "beneficio a los malla oro".

El viernes el legislador departamental Claudio Visillac puso el tema en agenda a través de una publicación de Twitter en la que llamó a la alcaldesa a que "reconsidere" su decisión. "Con mucho respeto lo digo; es un gasto innecesario en momentos de crisis. Los Concejales del Frente Amplio se oponen", criticó el edil de Asamblea Uruguay. "No estamos en contra de que suceda, creemos que se está equivocando en el momento", dijo a El Observador. "Le pedimos a la alcaldesa que retire su propuesta y destino los fondos a otros destinos", añadió.

También arremetió contra la idea el edil socialista Nicolás Lasa, quien declaró a El Observador que "este memorial no tiene ningún sentido". "No es una propuesta de los vecinos, es de la alcaldesa. Son 400 veces el gasto del semanario ABC, o la misma plata que la Intendencia de Montevideo (IMM) está dedicando a apoyar al teatro independiente", expuso en referencia a dos recientes iniciativas de la administración de Carolina Cosse.

Lasa consideró por otro lado que en el gobierno del Municipio E "hay una perspectiva de clase muy clara" al no proyectar nuevas obras en el Centro Comunal Zonal (CCZ) 6, que abarca a los barrios más pobres del territorio, como Malvín Norte y La Unión. "Está haciendo las obras en el CCZ 7, y las que tiene en el (CCZ) 8 están recostadas también sobre el sur. No está previendo intervenciones importantes sobre el norte, y es el municipio más desigual de todo Montevideo", afirmó el dirigente socialista.

El Municipio E —uno de los tres que gobiernan los blancos en Montevideo— comprende grandes contrastes en su territorio, con realidades muy dispares en materia de vivienda y niveles de ingreso separadas por pocas cuadras de distancia. La plaza Ortega y Gasset está delimitada por General Nariño, Máximo Tajes y avenida Italia —cerca de la frontera montevideana al este con Canelones—, y queda a pocas cuadras del Colegio Stella Maris, al que iban los 19 miembros del equipo de rugby que se accidentó en la Cordillera de los Andes en 1972.

Memorial

"El presupuesto no está votado y es un estimativo", afirmó la alcaldesa Mercedes Ruiz al ser consultada por El Observador. "Se ha cometido un grave error al publicar y hacer todo este escándalo por algo que ni siquiera se votó", sostuvo la jerarca nacionalista. Ruiz planteó que el plan de obras "era algo interno que un concejal municipal le pasó a un edil que lo subió", a lo que catalogó como "una falta de ética y una vergüenza".

"Como queda en la esquina del colegio (Stella Maris), íbamos a ser una plaza en conmemoración al accidente", contó en referencia a la propuesta. "Es una plaza donde los sobrevivientes van a plantar unos árboles, va a haber un paseo. Es hasta parte de un polo turístico. Lo vamos a hacer porque es algo muy importante a los cincuenta años de la tragedia (que se cumplen en 2022). Es algo que sufrieron chicos uruguayos muy jovencitos, y creo que se lo merecen", defendió, y aseguró que el espacio continuará llamándose Ortega y Gasset.

Respecto al gasto, la alcaldesa indicó que trabajar sobre "una plaza común y corriente sale unos diez millones de pesos", por lo que los $ 15 millones estimados en el plan "no quieren decir que vaya a ser algo real". "De repente terminan siendo $ 6 millones, no está ni votado por la mesa de gobierno", apuntó Ruiz, quien expuso que la bancada del Frente Amplio publicó las cifras "sin tener ni idea de dónde va a salir" el financiamiento, "si es con privados o con donaciones". "Capaz que terminamos gastando menos de esa cifra", especuló.

Sobre los proyectos en los barrios más empobrecidos, argumentó: "Para hacer el Plan de Desarrollo Municipal, se contemplaron todas las ideas. Todos los actores tuvieron la oportunidad de decir qué obras querían. No quedó absolutamente nadie afuera", dijo, y aseguró que "ellos no presentaron nada". "Hay obras que se van a terminar en el Comunal 6", garantizó Ruiz. "De repente no se pondrá (la inversión) en calles, y sí en iluminación, de acuerdo a lo que solicitaron", comentó.

"Se está cuidando a los suyos. Es claro que en los barrios populares la alcaldesa electa no tuvo votos, pero tiene que mirar mucho más allá de los que están cerquita del agua. Se están descuidando a los sectores más desfavorecidos", señaló Lasa en consonancia con lo planteado por Visillac, en referencia a las zonas al sur de avenida Italia y más próximas a la costa. El edil socialista —quien además preside la Comisión de Presupuesto en la Junta Departamental— opinó que "es una estrategia del gobierno" y "forma parte del beneficio a los malla oro" las gestiones nacionalistas en territorio.

Si el tercer nivel de gobierno aprueba la propuesta —para lo que tiene mayoría en el Concejo—, requerirá tratamiento legislativo y el visto bueno de la Junta Departamental, donde la bancada frenteamplista es mayoritaria. "Haré los mayores esfuerzos para que no prospere en la Junta", adelantó el edil Visillac para el escenario en que el Municipio E emprenda con las obras.

"Prioridad 1" en Malvín Norte

En la sesión del pasado 12 de abril la concejal frenteamplista Diana Spatakis —quien en los últimos comicios fue candidata a alcaldesa— propuso impulsar "la construcción de un Plan Integral de la cuenca del arroyo Malvín y Malvin Norte", algo que consideró que debe ser "la prioridad uno". "Es una cuestión estratégica que no implica dinero, sí compromiso político y técnico con una responsabilidad que es de la Intendencia, pero en la que debemos ser actores comprometidos".

"Esa zona del territorio merece una mirada más global", dijo a El Observador. "La zona del Comunal 8, que tiene Carrasco Sur y Carrasco Norte, tiene unos 77 espacios verdes, la zona del 7 tiene 17, la zona del 6 tiene 7. Ese punto de partida de qué espacios públicos hay te marca la pauta de cómo es la cosa. Tenemos una obligación para construir", declaró.