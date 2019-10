Meneses: "Estoy orgulloso de la entrega de los jugadores"

El entrenador de la selección uruguaya de rugby, el argentino Esteban Meneses, se mostró contento con la actuación de los suyos este sábado en Oita pese a la derrota por 45-10 contra Australia en su tercer partido de la Copa del Mundo.

"Para nosotros es increíble. Los jugadores lo dejaron todo. Felicitaciones a los jugadores, lo hicieron muy bien", declaró el técnico al final del encuentro.

A su vez, indicó: "Estoy orgulloso. Todos estamos orgullosos por la entrega de los jugadores a lo largo de todo el partido. La evolución de Uruguay ha quedado clara en este proceso. Hoy lo demostramos ante un equipo del Tier 1. Tenemos que seguir evolucionando. Nos queda Gales y tras Gales, usar todos los partidos para sacar conclusiones. Pero lo de hoy nos deja particularmente orgullosos".

"En el próximo juego mejoraremos en el scrum, en ataque debemos jugar más rápido, bolas más rápidas desde los rucks", añadió. "Tenemos cuatro juegos para mostrar la evolución del rugby en Uruguay".

"Se pudo ver una evolución o al menos eso sentimos nosotros, sobre todo en el ataque y sobre todo, en el primer tiempo. En el segundo tiempo ellos nos pusieron más presión en las formaciones fijas y cometimos algunos errores ahí, posesiones que debimos tener y no pudimos. Repito, me voy conforme con lo hecho por los jugadores, fuimos un equipo con confianza con la pelota".



"Una de las cosas positivas de hoy es que el equipo que terminó jugando ha sido un equipo absolutamente joven y promisorio y con mucho entusiasmo. Ellos son los que nos permitieron a nosotros como entrenadores poder tenerlos a todos en cuenta para jugar. Eso nos alienta a seguir por este camino, sobre todo por como hemos terminado este partido, en su campo, con un try, y con ellos en cancha".



"Por delante, lo que tenemos que hacer es corregir los scrums defensivos. Tuvimos orden y evolución clara y notoria en el maul defensivo. No nos anotaron ningún desde ahí. tenemos que mejorar en el tackle de uno contra uno. Cuando nos han quebrado ahí, nos resultó muy complicado reposicionarnos, pero en líneas generales me voy contento con lo que hemos realizado y sobre todo, resaltar la evolución física que demostramos".

De su lado, el centro Andrés Vilaseca también estaba bastante satisfecho con el encuentro firmado por Los Teros.

"Creo que en el primer tiempo hicimos un buen trabajo. En la segunda parte el mérito es de Australia, son un combinado grande y rápido. Tenemos que mejorar", explicó.

"Sabíamos que los backs australianos son realmente buenos, así que la estrategia de hoy era contenerlos en los forwards y creo que en la primera mitad lo hicimos realmente bien. Tenemos que seguir mejorando", analizó.

"Hicimos un primer tiempo muy serio y muy bueno. Si esa última del primer tiempo hubiera terminado en try, hubiese sido más merecido el tanteador, más acorde a lo que habíamos hecho. Y cuando terminó el partido, estuvimos jugando mucho tiempo en campo de ellos, con lo que eso significa. Y hasta el try".

Acerca de los tries de Australia:

"Les dimos tries fáciles. En eso estuvimos no estuvimos tan bien hoy".

Manuel Diana (URU) - Octavo

Acerca de los tries que anotó en este mundial:

"En lo personal, sí, claramente, hacer dos tries en un Mundial es muy reconfortante, pero fueron de pick & go ambos y eso es mérito de todos los forwards, así que estoy feliz y contento por todos".



"Estuvimos cómodos en el primer tiempo. Nos adaptamos a nuestro sistema. Pudimos defender en equipo. Cuando trabajás en conjunto las cosas salen y la ilusión crece. Si respetamos lo que entrenamos y no nos desordenamos, las cosas vienen. Si nos desordenamos , si rompemos el sistema defensivo, si hay desconcentraciones individuales, eso nos perjudica, no hay margen de error".



"Nos vamos conformes, pero no nos sentimos realizados. Pudimos hacerlo mucho mejor. Es una cuestión mental y de concentración general, no ha sido una cuestión física, porque físicamente con lo de hoy nos demostramos que estamos preparados. Nos sentimos bien en el contacto hasta el final del partido. Si hubiésemos mantenido esa intensidad física en la concentración y en el orden, seguro el desarrollo hubiese sido distinto. Pero ahora viene Gales y tenemos una final más por delante para poder seguir demostrando nuestros progresos".





Juan Diego Ormaechea (URU) - Tercera línea:

"Estoy bien, pero 'hasta ahí'. El score no nos deja contentos, si bien hicimos un partido de rendimiento aceptable. Tal vez los hubiésemos podido lastimar un poco más con algunas pelotas en las que tuvimos control pero poca paciencia. Con las amarillas que les sacaron ellos tendríamos que haber hecho un try en el primer tiempo y no pudimos. Es lindo marcarles a estos equipos".



"Australia es un equipo de clase mundial y seguro van a jugar por la Copa. Entran a una velocidad y con unas carreras y una agresividad que en un segundo tenés que estar mirando con cuatro ojos porque te aparecen por todos lados. Eso nos complicó. Y nos hicieron algunos tries que pudieron no haber sido si no se los hubiésemos entregado nosotros tan fácil. ¿Cuántas veces jugué en mi vida contra equipos del Tier 1? Esta es la primera vez".



"Físicamente estuvimos a la altura, aunque hay un tema de diferencias de tamaño evidentes. La realidad es que en este aspecto el equipo rindió particularmente bien".



"El desorden que tuvimos en algunas facetas fue mérito de ellos, fue provocado por la velocidad con la que ejecutan los movimientos. Nos hicieron un try de primera fase que cuando quisimos acordar, a la velocidad que lo hicieron, fue imposible defender".

Luego de su derrota de este sábado, a Uruguay solo le queda el partido final del grupo, contra Gales el 13 de octubre después de una victoria contra Fiyi (30-27) y dos derrotas, contra Georgia (33-7) y Australia.