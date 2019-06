Menor demanda industrial y caos por lluvias achicaron la faena

La fuerte caída en la faena de vacunos que se produjo durante la última semana en Uruguay y que se aprecia en lo que va de la actual semana –con incidencia adicional del paro que se desarrolla este martes– tiene como motivo principal un menor interés de algunas industrias por captar materia prima, no obstante incidieron también dificultades logísticas derivadas de varios días con intensas precipitaciones.

Las lluvias “trancaron la logística”, admitió el consignatario y rematador Juan Andrés Dutra. Dijo a El Observador que en muchos lugares el exceso hídrico acumulado dificultó llevar los ganados desde los campos a las plantas industriales, “se trastocó lo planificado y es verdad que en ese sentido hubo un caos en la semana pasada”, pero las cargas se fueron reprogramando y eso se ha ido solucionando.

Además, precisó, “ese no fue el principal motivo de la baja en la faena”, señalando que el mismo estuvo en un par de frigoríficos que dejaron momentáneamente de faenar y algunos que lo hicieron pero en una menor cantidad de días.

En esos casos, considerando que ya no está la presión que establece el tener que afrontar negocios pactados, dado que los contratos se cumplieron, ya no existe la necesidad de salir al mercado a competir pagando precios elevados por la hacienda.

Entonces, algunos mandan el personal al seguro de paro en forma total o parcial y bajan la actividad o directamente la cancelan hasta nuevo aviso, aprovechando para realizar labores de mantenimiento de los complejos industriales. Y las que siguen activas aflojan al menos algo el ritmo.

Las industrias que no tienen obligaciones por cumplir achican su demanda, muchos recurren a ganados de corrales propios y una realidad que se sostiene, dijo Dutra, es que siguen siendo escasos los ganados procedentes de pasturas.

Respecto a los valores, el aumento semanal “se tranquilizó, aquellas subas semanales de 10 centavos de dólar ya no están, puede subir un par de centavos, pero no mucho más”, comentó, ubicando en US$ 4,05 por kilo de carcasa la referencia para novillos especiales.

Este lunes en la planilla de precios de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado el valor mencionado como eje para el novillo especial de abasto es US$ 4,03 por kilo (siete centavos más que en la semana anterior) y en el caso del novillo especial de exportación es US$ 4,05 (tres centavos más que en la semana anterior).

Faena cayó 18,5% en la última semana

En la última semana analizada por el Instituto Nacional de Carnes la faena de vacunos alcanzó a 32.810 cabezas (un 18,5% por debajo de los 40.284 de la semana anterior).

En lo que va de 2019, al 22 de junio, se faenó un 1,1% más de vacunos que en igual lapso de 2018, con un 46% de novillos, un 40% de vacas y un 12% de vaquillonas por citar las categorías clave.

En esa última semana los 10 frigoríficos más activos, en ese orden, fueron: Tacuarembó, Matadero Pando, BPU, Cledinor, Las Piedras, Canelones, PUL, Chiadel, Carrasco y Bilacor.

Luego de un trimestre inicial de 2019 con menor faena con relación a enero-marzo de 2018, en abril y mayo la faena aumentó en forma muy notoria. En el cuarto mes de este año se faenaron 210.842 cabezas vacunas, un 19,84% más que en abril de 2018, en tanto que en mayo fueron 214.676, un 18,53% más que en el quinto mes del año pasado.