Menos en una planta en Durazno, faena normal a horas de una nueva negociación salarial

Este lunes 15 la faena de vacunos en los frigoríficos en Uruguay fue casi normal, dado que solo hubo una planta inactiva (ver más adelante), tras un levantamiento de las medidas de lucha que se aplicó a la hora cero del sábado 13 por parte de la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Afines (Foica), luego del paro de 24 horas del viernes pasado y de otros que hubo durante la semana.

Todo esto sucedió previo a una nueva instancia de negociación, programada para la hora 14.30 de este martes 16, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el director de trabajo (Federico Daverede) como mediador entre los trabajadores representados por el mencionado sindicato y los representantes de las cámaras empresariales.

Sin actividad en Frigoyi

Martín Cardozo, presidente de la Foica, explicó a El Observador que este lunes hubo una faena normal en todos los complejos industriales (más de 30), salvo en el caso de Frigoyi (en Durazno).

En esa planta "se produjo una situación particular, la empresa decidió citar a personal no afiliado y al resto no, los demás sectores agremiados no estaban de acuerdo con esa medida de la empresa, se buscó un camino de entendimiento pero no se llegó a un acuerdo y si bien no había faena prevista, no se deshuesó, no se trabajó; esperemos mañana (martes) mejore esa situación porque el espíritu es ir al Consejo de Salario sin ninguna medida", detalló.

Cardozo, sobre cómo está la negociación entre trabajadores y empresarios, indicó que "hay un acuerdo en lo económico, pero no en los plazos; esperamos que este martes haya una respuesta en ese sentido de parte de las cámaras empresariales".

Sobre eventuales medidas a aplicar en caso que no haya acuerdo, el presidente de la Foica explicó que dados los cambios que hubo tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se modificó la metodología del sindicato, que ya no advierte al empresariado sobre paros, sean parciales o totales: "Por ejemplo, no podemos ocupar la zona de un portón de acceso como antes, por lo tanto no avisamos sobre los paros", dijo.

En caso que no haya un acuerdo tras la reunión de este martes se activará, vía zoom, un diálogo a nivel de plenario con los sindicatos que integran la Foica para ver qué se hace y cuándo.

La cifra

En los frigoríficos, sean de abasto local y/o exportadores, hay un conjunto de unos 14.000 trabajadores, con base en datos de la Foica.

La posición de los productores

El sábado 13, tras el paro de 24 horas realizado el viernes, la Federación Rural publicó en su cuenta de la red social Twitter un comunicado en el que, entre otras consideraciones, expresa: "Las enormes pérdidas ocasionadas (por el paro) afectan no solo a las partes involucradas sino también a miles de productores; y en definitiva a toda la economía del país".

"Frente a un año desafiante desde el punto de vista climático y en un momento de muy alta extracción de hacienda de los campos, la lógica del movimiento sindical ya no parece buscar la visualización del conflicto a través de la huelga, sino la de generar el mayor daño posible a toda la cadena cárnica, de forma de presionar para conseguir sus objetivos", se indica en el comunicado de la entidad ruralista.