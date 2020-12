Menos fuegos artificiales para las fiestas: caen los permisos y aumentan prohibiciones

Uruguay se aproxima a las fiestas con tres departamentos y un municipio que ya prohibieron la venta de fuegos artificiales sonoros en los espacios públicos en el correr del año, un conjunto de alternativas a estudio y una caída en los permisos otorgados. Las tradicionales medianoches de explosiones pierden terreno en virtud de reclamos ambientales, de salud y la voluntad política de incidir en la materia.

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio 66 permisos para venta en espacios públicos y 15 de ellos no fueron reclamados, según una información oficial a la que accedió el edil frenteamplista Claudio Visillac. Esos permisos rigen hasta el 6 de enero. En 2016 la comuna capitalina otorgó 136 permisos, 80 al año siguiente, 78 en 2018 y 88 en 2019.

Consultado por El Observador, el dirigente de Asamblea Uruguay apuntó que la cifra solo abarca a los puestos de espacios públicos sin incluir a los comercios y grandes superficies que comercializan estos productos. Visillac entiende que la disminución observada desde 2016 "es una señal de los vendedores ya no lo ven como una cuestión rentable" dadas las condiciones exigidas por la comuna.

El director de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido, explicó a El Observador que nueve de los 30 municipios canarios, como Ciudad de la Costa y Santa Lucía, pusieron un precio diferencial en el orden del 30% y 40% a los fuegos que son sonoros respecto a los lumínicos. El de Salinas, por su parte, no habilitó a la venta en espacio público de aquellos que generan estruendo.

En ese departamento los alcaldes son los encargados de diseñar un esquema de comercialización en una mesa tripartita con la Junta Departamental y los vendedores. El límite máximo de mercadería en los puestos de espacio público es de 40 kilos de pólvora, uno de los requisitos que controla el cuerpo inspectivo.

Prohibiciones

La Junta Departamental de Lavalleja prohibió el 10 de diciembre la venta y la exposición de fuegos artificiales en cualquier espacio público, así como su uso en los espectáculos públicos. Su comercialización solo será permitida en los comercios habilitados, en un espacio apartado al menos dos metros del resto de las mercaderías del lugar, debiendo además tramitar la habilitación con los Bomberos.

Si se los encuentra en los espacios públicos, la comuna serrana podrá requisarlos y destruirlos. Por otro lado, la Intendencia podrá suspender el permiso a los comercios que incumplan la medida.

Unos días antes, 30 de 31 ediles de Flores dieron el visto bueno para la misma regulación. La norma fue similar a la aprobada en julio en Río Negro, departamento pionero en limitar la venta de pirotecnia sonora, iniciativa que contó con el apoyo de las tres bancadas.

Uno de los argumentos esgrimidos consiste en la hipersensibilidad auditiva de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que pueden tener crisis de llanto o conductas agresivas, así como dolor físico y un nivel alto de estrés como reacción a las explosiones.

La Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo presentó una alternativa a la normativa vigente en el entendido de que hay tres tipos de consecuencias adversas en su uso. En un primer orden ambiental, el texto redactado por la titular del organismo, María Elena Laurnaga, destaca que los productos liberan perclorato cuando son lanzados, metales pesados para la coloración del estallido y aerosoles sólidos una vez que ya explotaron.

Por otro lado, además de los posibles daños a humanos, señala que puede ocasionar taquicardia, aturdimiento, pérdida de control, náuseas, falta de aire y miedo a los animales. Propuso para ello la prohibición de la venta de la pirotecnia sonora en espacios públicos, y las mismas condiciones que las enumeradas para los departamentos de Río Negro, Flores y Lavalleja.

Reclamos

"Los fuegos artificiales que se venden en Uruguay son legalmente importados, con autorización del Ministerio de Defensa, pagan todos los impuestos y son sometidos a una profunda inspección del S.M.A. (Servicio de Material y Armamento del Ejercito)", defendieron desde una postura contraria en un comunicado conjunto la Asociación de Importadores de Fuegos Artificiales, el Grupo de Mayoristas de Productos Pirotécnicos y la Agrupación de Vendedores Ambulantes de Fuegos Artificiales.

"Cuando se habla de fuegos de estruendo, es obvio que se desconoce que una cantidad importante de los productos no lo son: Chaskys, abejitas, bengalas, candelas, perlas, cometas, volcanes, fuentes, baterías petfrendly, etc", enumeraron, y añadieron que "tendrían que hablar de cantidad de decibeles y no de estruendo". "Son 20 minutos, dos días al año que todos los uruguayos sin importar clases sociales e ideas políticas tenemos la tradición de festejar", alegaron.

"Los productos se compran en Brasil y China en febrero y marzo, previo permiso de importación del Ministerio de Defensa. Se reciben entre julio y noviembre, pagando recargos, IVA, anticipo de IVA, anticipo de IRAE y se comercializan en diciembre, potenciándose su venta en la segunda quincena. Cambiar en este momento las reglas de juego es poner en riesgo el capital de seguridad jurídica que nos diferencia", plantearon.

En esta línea se pronunció el edil Claudio Visillac, quien señaló su intención de tratar el tema después del receso de la Junta, previsto hasta febrero. Una de sus intenciones es definir con claridad el concepto de "estruendo", en el entendido de que "no es serio" cambiar las reglas de juego de un día para el otro.

Visillac cuestionó "para qué hacer un cambio en diciembre si se va a reglamentar en febrero o marzo". "Es un esfuerzo inútil", sentenció en referencia a las decisiones de Lavalleja y Flores.