Mercado de campos con un notorio deterioro en la dinámica

El mercado interno de tierras está muy cauto, con una operativa escasa, notoriamente enlentecida y con valores que reflejan precios inferiores a los de los últimos años.

Fernando Indarte, director de Indarte & Cía, estimó una caída en los precios de negocios que se logran cerrar de –al menos– un 40% desde que se registró el pico de precios en 2014.

En diálogo con El Observador, aseguró que se siguen haciendo negocios, aunque son “escasos y trabajosos” y en el caso de que se concreten es porque el vendedor asume la nueva realidad del mercado de campos.

“El mes pasado cerramos la venta de un campo que estuvo un año a la venta y la negociación duró seis meses, esa es la tónica de los negocios de los campos, están lentos”, aseguró.

En arrendamientos, también con correcciones a la baja, se siguen haciendo negocios siempre en productos, por ejemplo para pagos mediante kilos de novillos. En este sentido, determinó que hay demanda por campos agrícolas buenos, pero respecto a los marginales los arrendamientos no se están renovando.

Valores de referencia

Indarte indicó que un campo agrícola de punta ubicado en el litoral sur del país, los que son los mejores campos, están en el eje de US$ 7.000 por hectárea. Por otro lado, por los campos mixtos se manejan precios de US$ 4.000 a US$ 4.500 por hectárea.

Los campos ganaderos buenos, en los que se puede hacer un 20% de mejoramientos, cotizan de US$ 3.000 a US$ 3.500 por hectáreas. Finalmente, un campo netamente ganadero tiene un valor de US$ 2.000 por hectárea.

En ese marco, comenzaron a aparecer inversores uruguayos que no son del sector y también consultan grupos de extranjeros, en su mayoría argentinos, pero hay alemanes y estadounidenses.

Notoria caída

Según un relevamiento de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la comercialización de tierra descendió durante 2018 respecto a 2017, tanto en superficie total como en el precio promedio que se abonó por hectárea.

Técnicos de dicha oficina analizaron el precio de las compras y ventas de tierras para uso agropecuario ocurridas de enero a diciembre del año pasado.

En ese período se realizaron 938 operaciones que comprendieron una superficie de 159 mil hectáreas.

En ese marco, una de las evaluaciones más trascendentes destaca que el precio medio anual de la hectárea aumentó ininterrumpidamente entre 2003 y 2014, disminuyendo desde entonces hasta el presente.

El monto total de las operaciones del período fue de US$ 519 millones, resultando en un valor promedio de US$ 3.257 por hectárea, lo cual es 12% menor al valor promedio del año 2017.

En el trabajo denominado serie Precio de la tierra, la DIEA establece que los departamentos con mayor superficie operada fueron Lavalleja, Durazno y Tacuarembó, acumulando entre los tres casi 60 mil hectáreas y US$ 184 millones.

Los departamentos de Soriano, Río Negro, San José y Colonia, con suelos de mayor potencial productivo registran los precios medios más altos, oscilando en promedio entre los US$ 5.400 y los US$ 6.500 por hectárea.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió por cuarto año consecutivo al departamento de Artigas, con US$ 1.818 por hectárea.

Las ventas de campos, según su escala, muestran en 2018 que aquellos tamaños entre 10 y 100 hectáreas concentraron nuevamente el mayor número de operaciones (75% del total) y el 15% de la superficie total transada.

En el otro extremo, el 3% de las operaciones (las mayores a 1.001 hectáreas) explican el 48% de la superficie vendida y el 46% del monto operado.

Oportunidad de negocio

El escritorio Indarte & Cía ofrece un arrendamiento de campo por licitación en el departamento de Paysandú.

Se trata de El Caranday, de 1.063 hectáreas.

El operador destacó que se trata de un campo que es 70% agrícola y 30% ganadero.

Por sobre todas las cosas, “es un establecimiento que está muy cuidado y muy prolijo”, indicó.

“Está totalmente armado, no hay que invertir en infraestructura, absolutamente en nada. Se puede entrar a trabajar al otro día”, mencionó Indarte.

Las bases establecen que el destino será agricultura y ganadería y que el plazo del arrendamiento será de tres años a partir del otorgamiento del contrato.

En lo que refiere al precio, se pautó que va a estar determinado según el uso del suelo.

Si el área es destinada a agricultura, será el equivalente en dólares americanos a 450 kilos de soja, precio promedio de tres exportadores sin descuento de ningún tipo.

Si el área es destinada a praderas perennes será el equivalente en dólares de 65 kilos de novillo y el área de campo natural será el equivalente en dólares de 45 kilos de novillo.

El precio del novillo será el utilizado como referencia para arrendamientos con base en la Asociación de Consignatarios de Ganado.

Se informó que la forma de pago es por semestre adelantado en dólares americanos. Las visitan deben ser coordinadas con el escritorio rural y se extenderán hasta el martes 6 de agosto. Y las ofertas se recibirán en sobre cerrado en las oficinas de Indarte y Cía, en Young (Montevideo 3394) hasta el miércoles 7 de agosto a la hora 12.

Todos los detalles del negocio y características del establecimiento están en el sitio de la firma, en indarte.com.uy.