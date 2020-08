Merkel pateó el tablero y puso en “serias dudas” TLC con Mercosur

El histórico y trabajoso TLC que se aprestaban a ratificar en este semestre la Unión Europea y el Mercosur tuvo este viernes un inesperado llamado de atención de la canciller alemana Angela Merkel.

Alemania fue uno de los países que más había tirado del carro en el viejo continente para que esa negociación culminara sobre fines de junio del año pasado.

Merkel dijo tener “serias dudas” sobre el futuro del acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, ante la amenaza ecológica que se cierne sobre la Amazonia en Brasil.

En el Poder Ejecutivo, algunos ministros eran optimistas en lo previo en que estaba todo dado en este semestre para terminar de ratificar ese tratado comercial, sin embargo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya tenían la percepción en que el clima político para avanzar no era el más propicio y reinaba el escepticismo.

Iniciadas en 1999 y retomadas de nuevo en 2010 tras un paréntesis de 6 años, la cuestión medioambiental se sumó a la lista de inquietudes europeas en la recta final de la negociación, junto al tradicional reclamo agrícola.

Los últimos días de la negociación en 2019 entre ambos bloques ya había dejado algunas alertas. En los días previos, hubo algunos desencuentros entre los líderes de Francia, Emmanuel Macron, y Alemania (Merkel), con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Japón, durante la Cumbre del G20, por su política ambiental. “El clima va junto con las cuestiones sociales, comerciales, no quiero hacer acuerdos comerciales con gente que no sigue el acuerdo de París (de 2015 sobre el clima)”, había advertido el presidente galo.

Merkel también criticó en esa cumbre la deforestación en Brasil, a lo que Bolsonaro respondió diciendo que Alemania “tiene mucho que aprender” de su país sobre medioambiente.

Más de un año después, la canciller alemana volvió a cargar con el tema. Este viernes declaró tener “fuertes preocupaciones” por la “continua deforestación” y “los incendios”, que se han multiplicado en las últimas semanas en la Amazonia. ¿Por qué lo dijo?

El artículo 8 del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea establece la importancia de la sustentabilidad en las leyes medioambientales y específicamente en lo que refiere al cuidado de los bosques. Merkel tiene sus dudas con respecto al cumplimiento de estas cláusulas departe del presidente brasileño.

Sin embargo, según el director académico de la Cámara de Comercio y Servicios, Gonzalo Oleggini, las cuestiones medioambienales –por el peso que tienen los partidos ecologistas en Europa y en las elecciones– es un tema “de suma importancia”. Agregó que “el argumento de Merkel y el del presidente francés el año pasado es más político que otra cosa. Usan un discurso que los ayuda en la política interna con los grupos de presión ecologista”.

Ahora bien, ¿por qué ha costado tanto llegar a un consenso? Según Oleggini, se trata de un acuerdo entre las dos uniones aduaneras más grandes del mundo. “Hay mucho para ganar o para perder y eso ha llevado a que el acuerdo sea más lento”, consideró.

El presidente Luis Lacalle reconoció este miércoles en el Día de la Exportación la importancia de un “sinceramiento” del bloque regional y también hizo énfasis en la importancia de llevar adelante el acuerdo. “Creo que se plantea un signo de interrogación, pero no como algo estático, determinante. Sí como algo a contestar. Todos los actores involucrados que entre otras cosas han sufrido esta pandemia están teniendo una visión que desde mi punto de vista no es del todo clara. Y también ahí va a haber un sinceramiento, no solo dentro del Mercosur. La presidencia pro tempore que tiene Alemania puede ayudar a ir contestando esa gran pregunta”, reflexionó.