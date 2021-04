Michelini dijo que su salida del FA “ya es anécdota” y salió a juntar firmas contra la LUC

El exsecretario político del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini estuvo en el puesto que el Nuevo Espacio instaló este viernes en la plaza del Entrevero, para incentivar a la recolección de firmas. En diálogo con El Observador, dijo que seguirá colaborando con Frente Amplio y anunció una “gran movilización en los barrios para juntar miles y miles de firmas”.

Consideró que su desvinculación del secretariado del FA es un “capítulo que ya es anécdota” y prefirió no hacer ningún comentario contra ninguno de sus compañeros. “En el plano político no me meto, fue una anécdota. El secretario político lo pone y lo saca el presidente, eso fue lo que ocurrió y ya está”, dijo.

Ese rol lo tuvo Javier Miranda, con quien tuvo comunicación luego de la conferencia en la que se anunció su desvinculación. Fuentes políticas indicaron a El Observador que la molestia provino porque Miranda no le dijo que iba a anunciar la separación del cargo. Consultado por su vínculo con el presidente de la coalición, Michelini se limitó a decir: “Somos todos compañeros”.

Después de recibir “inmensos respaldos de la gente de a pie, de amigos y de una cantidad de sectores políticos”, señaló que está enfocado en la recolección de firmas contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Y ratificó lo dicho a Caras y Caretas.

“Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos; actuará la policía, nos pondrán presos”, había dicho el exsenador del Nuevo Espacio. “Mi voluntad es firme, nos vamos a movilizar para juntar las firmas”, reiteró este viernes, próximo al puesto que ese sector frenteamplista instaló sobre la avenida 18 de Julio, donde estuvo unos 30 minutos.

Leonardo Carreño

En el puesto, se turnan entre tres y cuatro personas en tres turnos para recolectar firmas

El volumen de recolección depende del punto en que se ubique el puesto y la movilidad de ese día. “Un domingo, en Tristán Narvaja juntás 100 firmas. Acá (en Plaza del Entrevero) unas 30 o 40, porque hay poca movilidad”, dijo uno de los colaboradores de Nuevo Espacio y allegado al exlegislador, Darío Mendiondo.

Por su parte, Michelini agregó que “en todas las mesas, la gente se acerca y firma, tenemos que tener más mesas en más barrios”. Añadió que hasta ahora ha recibido “cariño, apoyo y respaldo”. Es así que si bien ya no forma parte de la secretaría, continuará haciendo propuestas y colaborando. “Ahora tenemos que luchar todos para que el Frente Amplio salga adelante”, concluyó.